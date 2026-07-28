'숙성이 경쟁력' 외식업계, 맛·관리 효율화 차별화 전략 활용

음식의 기본은 식재료다. 가장 좋은 음식은 재료 본연의 맛을 살린 메뉴다. 문제는 제철 식재료의 특성으로 사계절 운영되기 어렵다는 점이다. 여기에 프랜차이즈 외식업의 경우 가맹본사의 제철 식재료 공급과 관리도 쉽지 않다. 가맹점의 사입으로 인해 맛의 일관성을 보장하기 어렵기도 한다. 최근 일부 프랜차이즈를 중심으로 숙성을 차별화 경쟁력으로 활용하고 있는 배경이다.

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담가화로구이는 '고기의 맛은 숙성에서 완성된다'는 콘셉트를 브랜드 경쟁력으로 활용하고 있다. 유기농 쌀누륵과 천일염을 활용해 7일 이상 숙성한 프리미엄 고기를 제공한다. 전통발효 원료를 기반으로 한 숙성기술과 직화구이의 조화를 통해 차별화된 맛이 경쟁력이다. 손질 완료 고기 공급을 통해 매장에서의 로스율을 줄이고, 투명한 물류시스템으로 초보 창업자에게 최적화된 운영 시스템을 제공해 운영 편의성도 높였다.

망향비빔국수의 특징은 야채수와 백김치다. 야채수는 양파와 대파, 마늘, 생강 등 10여 가지의 신선한 채소와 청정수를 숙성시켜 만든다. 백김치는 고랭지 배추를 6개월여 동안 숙성기간을 거친다. 망향비빔국수는 국수 프랜차이즈 업체 최초로 HACCP을 지정받은 망향식품공장을 설립, 가맹점에 주요 식재료를 공급하고 있다. 숙성은 맛과 함께 매장 운영의 편리성 확대에도 긍정적이란 평가를 받는다.

윤인철 광주대학교 창업학과 교수는 "숙성은 재료 본연의 거친 맛을 제거하면서도 풍미를 높여줘 고객 선택에 중요한 결정 요인이 되고 있다"며 "동종 업종간의 경쟁이 치열한 상태에서 숙성의 기술은 또 하나의 경쟁력으로 분류되고 있다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com