삼성전자, 삼성월렛에 하나 트래블로그 체크카드 추가…해외 결제 혜택 강화

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삼성전자가 하나카드와 협력해 해외 여행객을 위한 '삼성월렛 하나 트래블로그 체크카드'를 삼성월렛에 추가했다. 해외 결제 혜택이 강화된 게 특징이다.

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28일 삼성전자에 따르면 삼성월렛 하나 트래블로그 체크카드는 삼성월렛과 하나카드의 '트래블로그 체크카드'를 연계한 상품이다. 갤럭시 스마트폰에서 삼성월렛을 통해 발급과 등록, 결제를 이용할 수 있다. 카드는 연회비 없이 삼성월렛 앱에서 신청할 수 있으며, 발급 후 삼성월렛에 등록해 사용할 수 있다. 주요 혜택으로는 무료 환전(환율우대 100%), 해외 가맹점 이용 수수료 면제, 해외 ATM 인출 수수료 면제 등이 꼽힌다. 특히 삼성월렛으로 해외 오프라인 가맹점에서 결제하면 결제 금액의 10%를 삼성월렛 포인트 적립할 수 있다. 삼성월렛 포인트는 삼성월렛 앱을 통해 국내 온·오프라인 가맹점에서 사용할 수 있는 선불형 간편결제 서비스다.

삼성전자와 하나?드는 카드 출시를 기념해 프로모션을 진행한다. 8월 1일부터 12월 31일까지 삼성월렛 포인트 적립 한도를 기존 1만 포인트에서 2만 포인트로 확대하고, 8월 1일부터 11월 30일까지 해외 가맹점에서 20만원 이상 결제한 이용자를 대상으로 추첨을 통해 갤럭시 폴드8, 갤럭시 워치9, 갤럭시 버즈4, 항공권 등을 제공한다.

채원철 삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장(부사장)은 "삼성 월렛은 해외 결제, 여행 서비스 등으로 글로벌 사용성을 지속 강화해 왔다"며 "삼성 녹스 기반의 강력한 보안 기능으로 안전한 모바일 결제 환경을 지원, 사용자들이 해외에서도 안심하고 사용할 수 있어 걱정없이 여행의 즐거움을 누릴 수 있게 됐다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com