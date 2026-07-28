한국맥도날드-행안부, 지역 상생 협력 강화…"민관 협업 사례 확대"

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한국맥도날드가 지역 상생경영을 강화한다. 행정안전부와 협력을 통해 '로코노미(로컬+이코노미)'를 추진, 지역 농가 지원을 확대하고 있다.

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28일 한국맥도날드에 따르면 지난 27일 정부서울청사에서 '지역-기업 상생 협업 업무 협약'을 체결, 올해의 성과를 기념하는 동시에 향후 협력을 더욱 가속화하는 데 뜻을 모았다. 업무협약 체결식에는 윤호중 행안부 장관, 김기원 한국맥도날드 대표를 비롯해 충주시 이동석 시장, 진주시 조규일 시장, 홍천군 신영재 군수, 창녕군 성낙인 군수 등 '한국의 맛' 프로젝트에 참여한 지방자치단체장이 참여했다. 윤호중 행안부 장관은 "협업이 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣는 계기가 되기를 기대한다"며 "지역의 소중한 특산물이 그 가치를 인정받고 해외시장까지 뻗어나갈 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한국맥도날드는 지난 2021년부터 '한국의 맛' 프로젝트를 진행하고 있다. 한국의 맛 프로젝트는 지역 특산물을 활용해 신메뉴를 출시하는 형태로 진행 중이다. 특히 지난해 7월부터는 행정안전부와 협업 체계 고도화를 위한 본격 논의도 진행해왔다. 뿐만 아니라 '충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거', '홍천 우리쌀 칩', '창녕 갈릭 버거', '보성녹돈 버거', '진도 대파 크림 크로켓 버거', '진주 고추 크림치즈 버거', '익산 고구마 모짜렐라 버거' 등 메뉴를 선보인 바 있다.

김기원 한국맥도날드 대표는 "행안부 및 지방자지단체와 협력을 바탕으로 상생 경영을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com