W컨셉, '파트너라운지' 오픈…입점부터 글로벌 진출까지 지원

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W컨셉이 입점 브랜드와 동반성장을 위한 비즈니스 통합 지원 채널 '파트너라운지(Partner Lounge)'를 운영한다. 신규 입점부터 마케팅, 해외 진출까지 필요한 정보를 제공하고, 파트너사 성장을 지원한다는 방침이다.

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28일 W컨셉에 따르면 파트너 라운지는 신규 판매자와 기존 입점 브랜드를 대상으로 한 통합 비즈니스 플랫폼이다. 입점을 희망하는 브랜드부터 기존 파트너사까지 필요한 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다.

신규 파트너사를 위한 입점 절차를 단계별로 안내하는 '입점 가이드'를 통해 초기 진입 장벽을 낮췄고, 기존 브랜드를 위한 실무형 콘텐츠도 강화했다. 브랜드 전용 페이지인 '브랜드관' 운영 노하우와 스타일 커뮤니티 '스타일클립' 활용법 등 마케팅 가이드도 제공한다. 해외 판매를 지원하는 글로벌 서비스 안내와 함께 우수 브랜드의 매출 성장 사례, 플랫폼 운영 관련 주요 공지사항도 실시간으로 확인할 수 있도록 했다.

이수정 W컨셉 비즈 서포트팀장은 "파트너라운지는 파트너사의 정보 접근성을 높이고 비즈니스 효율을 높이기 위해 마련한 공간"이라며 "실무에 도움이 되는 맞춤형 정보와 다양한 인사이트를 지속 제공해 파트너사와 함께 성장하는 생태계를 만들어가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com