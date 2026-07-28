이통3사, 갤Z폴드·플립 8 사전예약 돌입…AI·OTT 등 서비스 혜택 경쟁 치열

◇삼성전자가 지난 22일(현지시간) 영국 런던 올드 빌링스게이트(Old Billingsgate)에서 '갤럭시 언팩 2026' 행사를 열고, 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 등 폴더블 3종 라인업을 공개했다. 사진은 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8. 사진제공=삼성전자

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이동통신3사(SK텔레콤, KT, LG유플러스)가 삼성전자의 플래그십 스마트폰 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·갤럭시 Z 폴드8·갤럭시 Z 플립8'의 사전예약을 시작했다. 인공지능(AI) 서비스와 OTT, 여행·라이프스타일 혜택을 차별화 경쟁력으로 내세우고 있어 소비자 선택의 폭이 넓어졌다.

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28일 이통업계에 따르면 통신3사는 이날부터 8월 3일까지 사전예약 접수를 받는다. 사전예약 고객은 8월 4일부터 제품을 개통할 수 있다. 갤Z폴드 시리즈와 갤럭시 플립 8의 정식 출시일은 8월 7일이다.

SK텔레콤은 갤Z폴드 시리즈와 갤럭시 플립 8 사전예약과 함께 넷플릭스와 협업한 프로모션을 선보였다. 넷플릭스 요금제 가입 고객에게 네이버페이 포인트를 지급하고, 넷플릭스 인기 콘텐츠와 연계한 제주 여행권, 스타일링 체험권, 배달앱 상품권 등을 경품으로 제공한다. 플래그십 단말 고객을 위한 '클럽 갤럭시 폴더블8' 멤버십을 통해 외식과 영화, 호텔 숙박권 등 생활밀착형 혜택도 마련했다.

KT는 사전 예약 기간 내 전 채널에서 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8을 예약하고, 사전 개통 기간 내 구매 및 개통한 고객에게는 256GB 단말을 512GB로 무료 업그레이드해주는 '더블 스토리지' 혜택을 제공한다. 특히 '초이스 더블' 요금제도 선보였다. 해당 요금제는 유튜브 프리미엄 라이트와 넷플릭스 광고형 스탠다드를 동시에 즐길 수 있는 '초이스 더블 유튜브 프리미엄+넷플릭스', 유튜브 프리미엄 라이트와 갤럭시 버즈4 및 갤럭시 워치 등 디바이스를 할인된 가격으로 제공하는 '초이스 더블 유튜브 프리미엄+디바이스', 세컨드 디바이스와 TV·청소기 등 가전제품 할인까지 받을 수 있는 '초이스 더블 디바이스' 등으로 구성됐다.

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LG유플러스는 사전예약·구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 삼성 오디세이 OLED G9 모니터, Xbox Series X 1TB, 비스포크 에어드레서, 디올 카드지갑 을 제공하는 이벤트를 선보인다. 특히 '구글원+보상패스 프리미엄플러스 혜택을 제공한다. 구글원+보상패스 프리미엄플러스는 구글원의 AI 및 클라우드 서비스와 단말 보상 프로그램인 'New 갤럭시 AI 구독클럽 with 보상패스'를 결합한 상품이다. 보상패스는 단말 사용 후 기기 변경 시 보상 혜택을 기준가의 최대 50%까지 지원하는 부가서비스로, 개통 후 30일 이내 전국 매장에서 가입할 수 있다.

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LG유플러스는 '갤럭시 Z 폴드8 울트라 · 폴드8 · 플립8' 구매 고객을 위해 콘텐츠와 라이프 혜택에 특화된 '갤럭시 심플패스'도 마련했다. 사전예약 고객 가운데 플러스플랜에 가입하고 구글원+보상패스 프리미엄플러스를 선택한 고객은 유튜브 프리미엄 라이트를 6개월간 무료로 이용할 수 있다. 갤럭시 Z 폴드8 가입 고객은 유독을 통해 디즈니+ 스탠다드와 라이프 혜택을 3개월간 이용할 수 있다.

이통업계 한 관계자는 "통신사들이 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·갤럭시 Z 폴드8·갤럭시 Z 플립8'의 사전예약 혜택으로 AI와 OTT 혜택을 묶은 패키지 서비스 경쟁력을 주요 혜택으로 내세우고 있다"며 "통신사별 서비스 혜택 경쟁이 치열해진 만큼 사전예약에 앞서 자신에 맞는 혜택을 살피는 게 선택에 도움이 될 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com