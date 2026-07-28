비짓 서울 글로벌 캠페인 4000만 뷰 돌파…'Met U in Seoul'서 관광 매력 전해

◇비짓서울 글로벌 캠페인 'Met U in Seoul'의 본편 1편 중 성수에서 쇼핑을 즐기는 제로베이스원 석매튜 모습. 사진제공=서울관광재단

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서울관광재단이 비짓서울(Visit Seoul) 글로벌 캠페인 'Met U in Seoul'의 누적 조회수가 4000만회를 넘어섰다고 28일 밝혔다. 참여반응(Post Interaction Score)은 98만 건, 신규 팔로워는 9만5000여 명에 달했다.

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서울관광재단에 따르면 'Met U in Seoul'은 K-팝 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 석매튜가 서울의 대표 관광명소와 로컬 문화를 직접 체험하는 형식으로 제작됐다. 지난 6월 29일부터 약 2주간 비짓서울 SNS 4개 언어권, 12개 채널을 통해 공개된 캠페인은 성수동과 잠원한강공원, 서순라길 등을 배경으로 예고편과 본편, 챌린지, 인터뷰, 하이라이트 등 총 12개의 콘텐츠로 구성됐다. 캠페인과 함께 진행한 SNS 이벤트에도 글로벌 팬들의 관심이 이어졌다. 영어·일본어·중국어 번체·중국어 간체 등 4개 언어권에서 총 5661명이 참여해 약 82대 1의 경쟁률을 기록했다.

서울관광재단은 문화권별 이용자 특성과 플랫폼별 소비 패턴에 맞춘 맞춤형 콘텐츠를 지속적으로 운영허고 있다. 이를 바탕으로 비짓서울 SNS는 현재 누적 팔로워 300만 명 규모의 글로벌 관광 플랫폼으로 자리매김했다. 'Met U in Seoul' 캠페인을 통해 새롭게 확보한 9만5000여 명의 신규 팔로워는 향후 서울 관광 정보를 지속적으로 접할 가능성이 높은 잠재 관광객이라는 점에서 의미가 크다는 게 서울관광재단의 분석이다.

서울관광재단은 하반기에도 중국어권과 일본어권 등 핵심 시장을 대상으로 맞춤형 디지털 캠페인을 진행할 계획이다. 야간경제 활성화 정책과 연계한 야간관광 콘텐츠에 초점을 맞출 것으로 알려졌다.

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원종 서울관광재단 국제관광·MICE본부장은 "시장별 이용자 특성에 맞춘 디지털 마케팅을 강화해 온라인 관심이 실제 서울 방문으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com