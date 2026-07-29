하이트진로, 여름 한정판 '참이슬 후레쉬 부산 에디션' 출시

제공=하이트진로

Advertisement

Advertisement

하이트진로가 여름 관광 성수기를 맞아 올해 두 번째 지역 한정판 '참이슬 후레쉬 부산 에디션'을 출시한다고 지난 13일 밝혔다.

Advertisement

이번 부산 에디션은 지난 5월 선보인 제주 에디션에 이어 두 번째로 선보이는 지역 한정판으로, 소주 브랜드인 참이슬의 브랜드 경쟁력을 바탕으로 지역의 특색을 담은 맞춤형 마케팅의 일환이다.

'참이슬 후레쉬 부산 에디션'은 부산의 대표 랜드마크인 광안대교를 라벨에 담은 여름 한정판으로, 부산 지역에서만 만나볼 수 있다.

한정판 라벨에는 참이슬 특유의 깔끔한 서체를 살리면서 두꺼비와 함께 부산의 상징인 광안대교를 반영했다.

Advertisement

제품 뚜껑 안쪽에는 MBTI 16종 유형을 랜덤으로 인쇄해 개봉 시 MBTI를 확인하고 서로 비교하며 즐길 수 있도록 재미 요소를 더했다.

Advertisement

부산 지역 유흥 상권을 중심으로 판매되며, 현장 소비자 프로모션을 통해 광안대교 디자인이 적용된 부산 전용 소주잔도 함께 증정할 예정이다.

지역 한정판을 통해 지역민은 물론 관광객들에게 친숙하면서도 특별한 브랜드 경험을 제공하고, 지역의 매력을 담은 다양한 마케팅 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

Advertisement

하이트진로 관계자는 "여름 성수기를 맞아 부산을 찾는 관광객들이 참이슬과 함께 부산의 여름밤을 더욱 즐길 수 있도록 이번 부산 에디션을 준비했다"며 "앞으로도 지역의 매력과 이야기를 담은 다양한 지역 마케팅 활동을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.