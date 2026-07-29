블룸비스타호텔, 야외 물놀이장 개장…가족 고객 위한 여름 시즌 콘텐츠 운영

제공=현대그룹

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현대그룹 계열 블룸비스타호텔앤컨퍼런스가 본격적인 여름 휴가철을 맞아 야외 물놀이장을 개장하고 가족 고객을 위한 다양한 하계 시즌 프로그램을 운영한다.

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경기도 양평 남한강변에 위치한 블룸비스타호텔은 290개 객실과 컨퍼런스 시설, 키즈시설, 레저시설 등을 갖춘 가족 친화형 호텔이다.

야외 물놀이장은 이달 17일부터 8월 17일까지 약 한 달간 운영된다.

남한강의 자연경관을 배경으로 대형 풀장과 슬라이드, 워터터널 등 다양한 물놀이 시설을 마련해 아이부터 성인까지 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 구성했다.

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특히 차수별 입장 인원을 운영해 보다 안전하고 쾌적한 이용 환경을 제공할 예정이다.

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물놀이장 개장과 함께 경기도 양평의 지역 특색을 살린 상생 프로모션도 선보인다.

블룸비스타호텔 투숙객은 남한강 수상레저와 카누, ATV(사륜오토바이) 등 다양한 레저시설을 할인된 가격으로 이용할 수 있으며, 양평 대표 관광지인 '세미원'을 비롯해 '수미마을', '뚱딴지마을' 등 농촌 체험 프로그램과 연계한 다양한 제휴 혜택도 받을 수 있다.

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조용하고 차분한 휴식을 원하는 투숙객을 위한 문화 콘텐츠로 호텔 1층 로비에서 오는 9월 30일까지 김연수 작가 기획 초대전이 열린다.

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푸른 색감과 깊이 있는 질감을 활용해 시간의 흐름과 삶의 흔적을 표현한 회화 작품을 선보이며, 호텔을 찾는 고객 누구나 무료로 관람할 수 있다.

블룸비스타호텔 관계자는 "올여름은 물놀이를 즐기는 가족 고객은 물론 자연 속에서 휴식과 문화까지 함께 누리고 싶은 고객 모두가 만족할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 준비했다"며 "앞으로도 양평의 자연환경과 계절적 특색을 살린 차별화된 체류형 프로그램을 지속 확대해 특별한 고객 경험을 제공하겠다"고 말했다.

이번 야외 물놀이장 및 하계 시즌 프로모션에 대한 자세한 내용은 블룸비스타호텔 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.