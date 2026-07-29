파스쿠찌, 여름 시즌 맞아 티 스파클링 2종 출시

제공=파스쿠찌

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이탈리아 정통 카페 브랜드 파스쿠찌가 여름 시즌을 맞아 티 스파클링 2종을 출시했다.

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최근 저당, 저칼로리 식음료에 대한 관심이 높아지면서 칼로리 부담은 줄이고 다양한 맛과 향을 즐길 수 있는 티 음료의 인기가 확대되고 있다.

파스쿠찌는 6월 한 달간 티 음료 매출이 전년 동기 대비 40% 이상 증가하는 등 소비자의 관심이 늘어남에 따라, 프리미엄 티 브랜드 '티트라'의 제품을 활용해 청량감을 더한 스파클링 음료를 선보였다.

과일과 티, 탄산수를 조합한 청량감 있는 신제품을 통해 여름철 음료 선택의 폭을 넓혔다.

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신제품 '애플 캐모마일 티 스파클링'은 달콤한 사과 베이스에 은은한 캐모마일 티를 더해 산뜻하면서도 부드러운 풍미를 구현했다.

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'청포도 민트 티 스파클링'은 달콤한 청포도와 민트 티의 청량한 향이 어우러져 시원하고 상쾌한 맛을 즐길 수 있는 것이 특징이다.

이와 함께 패션후르츠와 레몬을 조합한 '패션 레몬 스파클링'도 함께 출시해 무더운 여름철 상큼하고 활력 있는 음료를 제안한다.

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파스쿠찌는 신제품 출시를 기념해 8월 2일까지 카카오톡 선물하기에서 브랜드 기획전을 진행한다.

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행사 기간 동안 신제품 티 음료를 구매할 수 있는 파스쿠찌 모바일 상품권 구매 시 최대 15%의 혜택을 제공한다.

파스쿠찌 관계자는 "다양한 티와 과일, 탄산수를 조화롭게 담아 여름철에 잘 어울리는 신제품을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 고객의 다양한 취향을 반영한 차별화된 신제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.