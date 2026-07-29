동원F&B, 전문점 불맛 담은 냉동 솥밥 '양반 비빔드밥 솥밥' 3종 출시

제공=동원F&B

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동원F&B가 1인 가구 증가와 집밥 트렌드 확산에 맞춰 전문점 수준의 맛을 구현한 냉동 간편식 '양반 비빔드밥 솥밥' 3종을 출시했다.

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최근 전문점에서 즐기던 솥밥이 냉동 간편식 시장의 새로운 카테고리로 주목받는 가운데, 동원F&B는 불맛과 식감을 살린 프리미엄 냉동 솥밥 제품을 선보이며 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

'양반 비빔드밥 솥밥'은 100% 국내산 쌀에 다시마와 무 등을 우려낸 양반만의 비법 육수로 밥을 지어 깊은 감칠맛을 구현했다.

또한 밥을 지은 뒤 360도로 회전하는 웍에서 볶아 밥알이 서로 들러붙지 않는 고슬고슬한 식감이 유지되도록 했다.

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여기에 문어, 고사리, 소고기 등 풍성한 고명을 더한 뒤 400℃ 직화 설비로 밥 표면을 직접 가열해 즉석에서 볶아낸 듯한 진한 불향을 입혔다.

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양반 비빔드밥 솥밥은 소비자의 취향에 맞춰 3종으로 구성됐다.

'문어 톳 솥밥'은 신선한 문어와 톳을 듬뿍 담아 풍부한 식감과 은은한 바다 향을 살렸으며, 뜨거운 육수나 녹차를 부어 오차즈케 스타일로도 즐길 수 있다.

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'쌈장고기 고사리 솥밥'은 직화로 구운 돼지고기와 쫄깃한 고사리, 구수한 쌈장을 조화롭게 담아 깊은 감칠맛을 구현했다. 프라이팬에 눌러 조리하면 누룽지처럼 바삭한 식감까지 즐길 수 있다.

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'갈릭버터 스테이크 솥밥'은 육즙 가득한 소고기에 버터와 마늘의 풍미를 더해 한식 솥밥과 스테이크의 색다른 조합을 완성했다.

별도의 강한 양념 없이도 고소하고 든든한 한 끼를 제공하는 것이 특징이다.

'양반 비빔드밥 솥밥'은 맛뿐만 아니라 보관과 조리의 편의성도 갖췄다.

1인분씩 개별 포장돼 필요한 만큼만 꺼내 먹을 수 있고, 별도의 해동 없이 전자레인지에서 약 3분만 데우면 간편하게 완성된다.

또한 제조 과정에서 밥알 표면에 소량의 기름 코팅을 적용해 프라이팬 조리 시 별도로 식용유를 추가하지 않아도 눌어붙지 않고 깔끔하게 볶을 수 있다.

동원F&B 관계자는 "간편한 조리만으로도 전문 식당에서 즐기는 듯한 불맛과 식감을 구현할 수 있도록 제품을 기획했다"며 "앞으로도 맛과 편의성을 모두 갖춘 차별화된 HMR 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.