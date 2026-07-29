코웨이, 라이프스타일 맞춤 '아이콘 얼음정수기' 5종 풀라인업으로 프리미엄 시장 공략

제공=코웨이

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얼음정수기가 여름철 계절 가전을 넘어 사계절 내내 사용하는 생활가전으로 자리 잡는 시장 변화에 맞춰 코웨이가 '아이콘 얼음정수기' 5종 풀라인업을 앞세워 프리미엄 얼음정수기 시장 공략을 강화하고 있다.

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최근 국내 정수기 시장은 안정적인 대중화를 넘어 프리미엄 중심으로 재편되고 있으며, 홈카페 문화 확산과 함께 얼음정수기가 새로운 성장동력으로 주목받고 있다.

코웨이는 이러한 시장 변화에 발맞춰 얼음정수기를 비롯한 프리미엄 제품군 확대에 집중하며 소비자 선택의 폭을 넓혀왔다.

코웨이 아이콘 얼음정수기는 가족 구성원, 주방 공간, 얼음 소비량 등 다양한 라이프스타일을 고려해 미니, 스탠다드, 맥스, 오리지널, RO 등 총 5종으로 구성됐다.

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전 제품에는 얼음이 생성되고 배출되는 모든 구간을 UV로 살균하는 위생 관리 시스템을 적용했으며, 스마트 원터치 기능을 통해 얼음과 출수 용량, 냉·온수 온도 등을 세밀하게 설정할 수 있어 사계절 편리한 사용 환경을 제공한다.

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'미니'는 가로 20cm의 초슬림 디자인으로 1~2인 가구와 원룸, 오피스텔 등 공간 활용을 중시하는 소비자에게 적합하다.

코웨이의 특허 기술인 '듀얼 쾌속 제빙 시스템'을 적용해 약 9분 30초마다 얼음을 생성하며 하루 최대 615개의 얼음을 만들 수 있다.

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'스탠다드'는 2~3인 가구를 위한 제품으로, 콤팩트한 크기를 유지하면서도 미니 모델 대비 약 2배 이상의 얼음 저장 공간을 확보해 최대 1.1kg의 얼음을 보관할 수 있어 음료 제조나 조리 등 얼음 사용량이 많은 환경에서도 안정적인 사용이 가능하다.

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대가족과 소규모 사무실을 위한 '맥스'는 국내 카운터탑 얼음정수기 최대 수준인 2.1kg의 얼음 저장 용량을 갖췄고, 작은 얼음과 큰 얼음은 물론 조각 얼음까지 총 3가지 형태의 얼음을 선택할 수 있어 활용성을 높였다.

'오리지널'은 냉수 사용량이 많고 합리적인 소비를 중시하는 고객을 겨냥한 제품으로 스탠다드 모델과 동일한 가로 폭을 유지하면서도 더욱 슬림한 디자인을 구현했으며, 1.0L의 넉넉한 냉수 탱크와 하루 최대 5.4kg의 제빙 성능을 제공해 실용성과 경제성을 동시에 갖췄다.

프리미엄 수질을 원하는 소비자를 위한 'RO'는 RO 필터 테크놀로지를 적용해 미세 플라스틱과 중금속 등 다양한 유해 물질을 효과적으로 제거하며, 하루 최대 4.9kg의 제빙 성능과 함께 맑고 단단한 프리미엄 얼음을 제공해 차별화된 음용 경험을 선사한다.

코웨이 관계자는 "소비자마다 주방 공간과 가족 구성원, 얼음 소비량이 모두 다르다는 점에 착안해 아이콘 얼음정수기 5종 풀라인업을 구축했다"며 "앞으로도 차별화된 얼음정수기 기술력과 제품력으로 시장 리더십을 더욱 공고히 해 나가겠다"라고 말했다.