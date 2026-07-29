정관장, 6년근 홍삼부터 품질관리까지…홍삼정의 경쟁력

제공=정관장

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건강기능식품 시장이 다양해질수록 소비자들은 오히려 제품의 본질에 주목하고 있다.

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제품의 성분은 물론 원료의 생산 과정과 품질 관리, 이를 뒷받침하는 과학적 근거까지 꼼꼼히 확인하는 것이 새로운 소비 기준으로 자리 잡고 있다.

이러한 흐름 속에서 정관장의 대표 제품 '홍삼정'은 새로운 유행 성분을 내세우기보다 6년근 홍삼 원료와 계약재배, 축적된 제조 기술 등 정관장의 핵심 경쟁력을 가장 직접적으로 보여주는 제품으로 평가받는다.

홍삼정의 품질관리는 인삼을 심기 전부터 시작된다.

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예정지를 선정한 뒤 약 2년간 토양을 관리하고, 계약재배 농가와 함께 6년에 걸쳐 인삼을 재배 후 엄격한 품질 기준을 통과한 원료만을 선별해 홍삼정 생산에 사용한다.

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완제품 검사에만 의존하는 것이 아니라 원료 생산 단계부터 품질을 직접 관리하는 시스템을 갖춘 것이다.

인삼은 재배 기간이 길수록 병해와 기후 변화의 영향을 받을 가능성이 큰 작물로, 토양과 품종, 재배 환경, 수확 시기 등을 체계적으로 관리해야 안정적인 품질을 확보할 수 있다.

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수확한 수삼은 증숙과 건조 과정을 거쳐 홍삼으로 제조된다.

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KGC는 오랜 기간 축적한 가공 기술을 바탕으로 홍삼 고유의 맛과 향을 구현하고, 이를 농축해 홍삼정을 완성한다.

홍삼 사포닌인 진세노사이드뿐 아니라 홍삼다당체, 아미노산, 미네랄 등 홍삼 원료에 함유된 다양한 성분을 함께 담고 있는 점도 특징이다.

홍삼정은 식품의약품안전처로부터 면역력 증진, 피로 개선, 혈행 개선, 기억력 개선, 항산화에 대한 기능성을 인정받은 홍삼을 주원료로 사용한다.

제품군도 소비자의 다양한 수요를 반영해 기본형인 홍삼정을 비롯해 최상위 원료를 선별한 '홍삼정 천', 프리미엄 제품인 '홍삼정 마스터클래스', '홍삼정 리미티드' 등 원료 등급과 소비 목적에 따라 폭넓은 선택지를 제공하고 있다.

새로운 성분과 제형이 빠르게 등장하는 건강기능식품 시장에서도 결국 중요한 것은 원료의 품질과 이를 뒷받침하는 관리 체계다.

홍삼정은 오랜 역사와 브랜드 신뢰를 넘어, 재배부터 제조까지 전 과정을 관리하는 품질 시스템을 기반으로 꾸준한 신뢰를 쌓아온 제품이라는 점에서 스테디셀러 이상의 의미를 지닌다.