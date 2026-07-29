여행의 시작은 건강 준비…출국 전·중·후 알아야 할 수칙

◇해외여행을 계획 중이라면 현지에서 유행 중인 감염질환을 미리 파악하고 예방 접종을 하거나 상비약을 챙겨가는 것이 권장된다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 여름 휴가철을 맞아 해외로 떠나는 여행객이 크게 늘고 있다. 오랫동안 계획한 여행도 갑작스러운 질병이나 사고를 만나면 순식간에 악몽으로 바뀔 수 있다. 특히 해외에서는 언어가 통하지 않고 의료 시스템도 달라 적절한 치료를 받기 어렵고, 예상보다 훨씬 많은 의료비를 부담하는 사례도 적지 않다.

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출국 전 건강 상태를 점검하고, 여행지에서는 기본적인 위생수칙을 지키며, 귀국 후에도 몸 상태를 꼼꼼히 살피는 것이 무엇보다 중요하다.

◇여행 출발 전 예방접종·상비약 챙겨야

해외여행 전 건강 점검부터 시작해야 한다.

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우선 여행 국가의 감염병 발생 현황을 확인하는 것이 중요하다. 동남아시아와 중남미, 아프리카 일부 지역은 A형간염, 장티푸스, 황열, 말라리아, 뎅기열 등 감염병 위험이 높다. 출국 전 예방접종도 꼼꼼히 챙겨야 한다. 백신은 출국 최소 2~6주 전에 접종을 완료하는 것이 좋다.

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고혈압이나 당뇨병, 심장질환 등 만성질환이 있다면 복용 약을 여행 일정보다 넉넉하게 준비하고 영문 처방전과 의사 소견서를 함께 챙기는 것이 좋다. 해열진통제, 소화제, 지사제, 멀미약, 알레르기약, 소독약, 항생제 연고, 습윤밴드 등을 준비하면 갑작스러운 증상에 신속하게 대처할 수 있다.

장시간 비행도 주의해야 한다. 기내에서 오랫동안 같은 자세를 유지하면 다리 정맥에 혈전이 생기는 '심부정맥혈전증(DVT)' 위험이 높아질 수 있다. 흔히 '이코노미클래스 증후군'으로도 불리는데, 1~2시간마다 일어나 걷거나 발목을 움직이고 충분한 수분을 섭취하는 게 예방에 도움이 된다.

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여행자 보험은 보장 항목을 꼼꼼히 살펴보고 가입해야 한다. 휴대품 보상 항목도 중요하지만, 질병·사고 보장 항목과 환자 후송 항목이 있는지 반드시 확인해야 한다.

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의료비가 높은 국가를 방문한다면 의료비 보장 한도를 넉넉하게 설정하는 것이 바람직하다.

일부 보험상품은 의료 전용기 등을 이용한 응급환자 후송 서비스를 특약으로 제공하기도 한다.

◇여행 중 음식·모기·햇볕이 가장 큰 '적'

해외여행객이 가장 많이 겪는 질환은 설사 등 장염이다. 익히지 않은 음식이나 오염된 물이 원인인 경우가 많다.

수돗물 대신 밀봉된 생수를 마시고, 얼음이 들어간 음료나 위생 상태가 불확실한 길거리 음식은 가급적 피하는 것이 좋다. 식사 전에는 손을 비누로 씻거나 손 소독제를 사용하는 습관도 중요하다.

동남아시아와 중남미 등에서는 모기 매개 감염병도 주의해야 한다. 뎅기열과 말라리아, 지카바이러스 감염증은 모기에 물리지 않는 것이 가장 효과적인 예방법이다. 식약처 허가 모기 기피제 사용과 긴 옷 착용이 권장된다.

야생동물이나 유기견·유기묘와의 접촉은 광견병 감염 위험이 있어 가급적 피해야 하며, 물리거나 긁힌 경우에는 즉시 상처를 비누와 흐르는 물로 15분 이상 씻은 뒤 의료기관을 방문해야 한다.

강동경희대병원 감염내과 서진웅 교수는 "질환 발병 시 감염 확산을 막기 위해 다른 사람과의 접촉을 줄이고, 휴식을 취하면서 개인위생을 철저히 관리해야 한다"고 조언했다.

현지 의료기관을 이용할 경우에는 영문 진단서와 진료기록, 의료비 영수증을 받아 두어야 귀국 후 보험금을 청구할 수 있다.

해외에서 응급환자 발생 시 도움받을 수 있는 국가기관은 외교부의 '영사안전콜센터(+82-2-3210-0404, 카카오톡·위챗·라인 등 SNS 메신저도 이용 가능)', 소방청의 '재외국민 119응급의료 상담서비스' 등이 있다. 또한 가입한 여행자보험사의 해외 긴급지원센터를 이용하면 의료기관 안내와 후송 지원을 받을 수 있다.

◇여행 후 몸 상태 사소한 변화도 살펴야

귀국 후 발열과 설사, 피부 발진, 호흡기 증상 등이 나타난다면 단순한 피로나 감기로 넘기지 말고 의료기관을 찾아 해외여행 이력을 알리고 진료를 받아야 한다. 일부 감염병은 귀국 후 며칠에서 수주 뒤 증상이 나타날 수 있기 때문이다.

모기나 동물에 물렸거나 상처가 생긴 경우에도 이상 증상이 없는지 지속적으로 관찰해야 한다. 특히 열대지역을 다녀온 뒤 고열이 발생하면 뎅기열이나 말라리아 등 해외 유입 감염병 가능성을 배제할 수 없어 신속한 진료가 필요하다.

서진웅 교수는 "감염병 예방을 위한 백신 접종과 개인위생 관리, 현지 감염병 정보 확인은 안전한 여행을 위한 기본"이라며 "철저한 준비와 예방으로 건강까지 챙기는 스마트한 여행자가 되길 바란다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com