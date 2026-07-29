롯데웰푸드, 설레임 모델 기안84 발탁...'설레임런' 및 신제품으로 여름 성수기 공략

제공=롯데웰푸드

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롯데웰푸드가 아이스크림 브랜드 설레임의 새로운 모델로 기안84를 발탁하고, 체험형 러닝 이벤트와 신제품 출시, 패키지 리뉴얼 등을 통해 여름 성수기 마케팅을 본격 강화한다.

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오는 9월 5일 경기도 하남 미사경정공원에서 체험형 러닝 이벤트 '설레임런'을 개최한다.

설레임런은 3,000명의 러너가 참가하는 10km 공식 기록 측정 대회로 운영되며, 참가자 전원에게 러닝 선글라스, 티셔츠, 기록 측정용 칩, 완주 메달 등으로 구성된 참가자 키트를 제공한다.

참가자들은 아이스크림을 먹으며 달리는 이색 체험과 다양한 쿨링 프로그램을 즐길 수 있으며, 설레임 브랜드 모델인 기안84가 행사에 직접 참석해 참가자들과 소통하고 다양한 현장 프로그램을 함께 진행할 예정이다.

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설레임런은 소비자들의 높은 관심 속에 티켓 오픈 2시간 만에 준비된 2,500매가 모두 매진됐다.

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이에 롯데웰푸드는 2차 구매인증 이벤트 일정을 앞당겨 지난 14일부터 오는 8월 14일까지 한 달간 운영한다.

추첨을 통해 설레임런 참가권 500매를 비롯한 다양한 경품을 제공하며, 자세한 내용은 롯데웰푸드 빙과 공식 인스타그램과 설레임런 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

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제품 경쟁력 강화에도 나섰다.

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셀레임 손시림 현상을 개선한 신규 패키지를 도입해, 패키지 내포와 외포 사이에 공기층을 형성하고 질소를 충전해 손에 전달되는 냉기를 줄였으며, 제품 입구를 넓혀 얼어 있는 상태에서도 보다 편리하게 취식할 수 있도록 개선했다.

신규 패키지는 신제품을 시작으로 기존 설레임 라인업에도 순차 적용될 예정이다.

이와 함께 '설레임 쿨리쉬 벨지안 초콜릿', '설레임 쿨리쉬 멜론소다' 등 신제품 2종도 선보였다.

설레임 쿨리쉬는 지난해 일본 롯데의 인기 아이스크림 브랜드 '쿨리쉬'를 국내 설레임 브랜드에 통합해 출시한 라인으로, 미세 얼음을 더해 먹는 즉시 시원함을 느낄 수 있는 것이 특징이다.