[SC 헬스칼럼] 고도난시도 스마일프로, 길은 있다

시력교정 수술을 고려하는 시기가 되면 병원마다 상담 문의가 늘어난다. 그런데 시력교정술을 희망하는 근시 환자 중 약 80% 정도는 난시를 동반한다. 그리고 그중 일부는 고도난시를 가지고 있어, 원하는 수술을 그대로 받기 어려운 경우가 생긴다. 고도난시가 있을 때 왜 시력교정 수술이 까다로워질 수 있는지, 그리고 어떤 대안이 있는지 살펴본다.

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라식, 라섹, 스마일라식, 스마일프로 등 레이저 시력교정술은 도수에 맞춰 각막을 깎아 시력을 교정하는 방식이다. 근시는 각막 중앙부를 고르게 깎으면 되므로 비교적 수술이 단순하다. 반면 난시는 각막이 찌그러진 형태로 인해 발생하기 때문에, 가파른 부위는 더 많이 깎고 완만한 부위는 적게 깎는 식으로 부위별로 깎는 양을 다르게 조절해야 한다.

고도난시일 경우에는 이 깎는 양 자체가 늘어난다. 각막을 많이 깎아 얇아진 부위에서는 원추각막이나 각막확장증 같은 부작용이 발생할 확률이 높아진다. 또한 얇아진 각막이 회복 과정에서 다시 두꺼워지는 경향이 있어, 이로 인해 난시가 재발할 우려도 있다. 이러한 이유로 고도난시 환자는 레이저 시력교정술 자체에 제약이 따르는 경우가 많다.

각막을 깎지 않는 렌즈삽입술이라고 해서 고도난시에서 자유로운 것은 아니다. 난시가 있는 눈은 일반 렌즈로는 교정이 되지 않아 난시 교정용인 토릭 렌즈를 사용해야 한다. 그런데 6디옵터 이상의 고도난시는 토릭 렌즈로도 완전히 교정되지 않아 잔여 난시가 남는 경우가 있다.

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토릭렌즈 삽입술은 난시 교정 효과가 우수하지만, 눈 안에서 렌즈가 회전할 수 있다는 단점이 있다. 드물게 렌즈가 회전하면 난시가 재발한다. 이 회전은 별다른 충격이나 원인 없이도 일어날 수 있어 예측이 쉽지 않다. 렌즈가 돌아간 경우에는 다시 위치를 바로잡는 재수술이 필요하고, 회전이 반복되면 라섹으로 난시를 2차 교정하는 방법을 병행하기도 한다.

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이처럼 고도난시가 있는 상태에서 시력교정술을 진행하면 여러 우려되는 상황이 따를 수 있다. 이럴 경우 고도난시 환자를 위한 특화 기술인 '난시교정술'이 매우 유용하다. 실제로 많은 고도난시 환자가 필자의 병원에서 난시교정술과 시력교정술을 병합해 수술받고 있다.

난시교정술은 스마일라식, 라식, 라섹은 물론 최근에는 스마일프로와도 병합해 진행하며, 렌즈삽입술 역시 난시교정술과 병합해 토릭 렌즈가 아닌 일반 렌즈로 수술을 진행한다. 토릭 렌즈가 아닌 일반 렌즈를 사용하기 때문에 설령 렌즈가 회전하더라도 난시가 재발하지 않는다는 점이 큰 장점이다.

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고도난시가 있는 환자는 시력교정 수술 자체에 제약이 있을 뿐 아니라, 수술을 진행하더라도 잔여 난시로 인해 선명한 시야를 누리기 어려울 수 있다. 따라서 수술 전 정밀한 검사를 통해 난시의 정도를 정확히 파악하고, 자신에게 맞는 교정 방법을 충분히 상담받는 과정이 무엇보다 중요하다.

도움말=온누리스마일안과 김지선 원장