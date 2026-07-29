"아내가 성인방송 생중계" 남편이 신고…검찰 의외의 판단

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 기혼 여성이 성인용 라이브 방송을 진행했다가 남편의 신고로 수사를 받는 일이 대만에서 벌어졌다.

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다만 현지 검찰은 범죄 성립 요건이 충족되지 않는다고 판단해 불기소 처분을 내렸다.

ET투데이 등 대만 매체들에 따르면 타이베이에 사는 여성 A씨는 벌금과 소송 비용을 마련하기 위해 성인 플랫폼 여러 곳에 계정을 개설해 유료 성인 라이브 방송을 진행했다.

이후 오랫동안 사이가 좋지 않았던 남편 B씨는 지난해 11월 경찰에 아내를 신고했다. 그는 아내가 방송에서 주요부위 등 신체를 노출하고 성적 행위를 하는 영상을 송출해 공연음란죄에 해당한다고 주장했다. 또 성적인 영상을 판매했다며 음란물 판매 혐의도 적용해야 한다고 밝혔다.

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A씨는 조사 과정에서 생계를 위해 성인 방송을 진행한 사실을 인정했다.

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하지만 검찰은 해당 플랫폼들이 일반인에게 무제한 공개된 공간이 아니라는 점에 주목했다.

검찰은 "성인 인증과 유료 결제를 완료한 성인 회원만 콘텐츠를 시청할 수 있는 폐쇄형 서비스로 운영되고 있으며, 영상에도 폭력이나 성 학대, 등에 해당하는 내용은 포함되지 않았다"면서 A씨를 불기소 처분했다.

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다만 A씨는 별도의 사건으로 재판에 넘겨졌다.

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검찰에 따르면 그녀는 지난해 6월 출산 직후 타이베이 중산구의 한 산후조리원에서 머물던 중 면회를 온 남편과 크게 다퉜다.

당시 A씨는 3층 엘리베이터와 1층 로비에서 남편을 끌어안거나 가방을 붙잡는 등의 방법으로 건물을 떠나지 못하도록 막은 것으로 조사됐다. 결국 남편의 신고를 받고 출동한 경찰이 현장에서 두 사람을 분리했다.

검찰은 이 같은 행위가 상대방의 이동 자유를 제한한 강요죄에 해당한다고 판단해 A씨를 해당 혐의로 기소했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com