유치원 급식 먹던 4살 원아 입에서 1.5㎝ 나사 발견 '아찔'

[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 유치원에서 급식으로 나온 국 안에서 금속 나사가 발견되는 어처구니 없는 일이 벌어졌다.
CBC뉴스 등 일본 매체들에 따르면 지난 27일 아이치현 도요타시의 한 유치원 교사는 국을 먹던 4세 원아의 입이 이상하게 움직이는 모습을 발견했다.
이상하게 여긴 교사가 아이에게 음식물을 뱉도록 하자 길이 약 1.5㎝의 금속 나사가 나왔다.
다행히 현재까지 원아가 다치거나 건강 이상을 보였다는 보고는 접수되지 않은 것으로 알려졌다.
문제가 된 국은 지역의 한 급식업체가 조리한 것으로, 이날 지역 어린이집과 유치원 등에서 약 3100명에게 배식될 예정이었다.
사고 사실이 확인된 뒤 시 당국은 아직 배식하지 않은 시설에는 즉시 급식 제공을 중단하도록 조치했다.
현재까지 다른 시설에서 동일한 이물질이 발견됐다는 신고는 접수되지 않았지만, 도요타시는 안전성이 확인될 때까지 해당 업체가 조리한 급식을 공급하지 않기로 했다.
시 당국은 금속 나사가 어떤 경로로 음식에 혼입됐는지 조사하는 한편, 급식 조리 및 관리 과정 전반에 대한 점검을 진행할 방침이다. 시 당국은 금속 나사가 어떤 경로로 음식에 혼입됐는지 조사하는 한편, 급식 조리 및 관리 과정 전반에 대한 점검을 진행할 방침이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com