'서울 농심 라면 인기지도'서 신라면 압도적 1위…중구는 신라면 골드·툼바 1·2위 왜?

◇농심의 2026년 상반기 서울 자치구 대형마트·SSM 라면 판매 데이터. 이미지 제공=농심

Advertisement

Advertisement

농심이 29일 발표한 '서울 농심 라면 인기지도'에서 신라면이 대형마트가 있는 서울시 22개 자치구 중 15개 자치구에서 1위를 차지한 것으로 나타났다.

Advertisement

농심은 2026년 상반기 서울시 25개 자치구의 대형마트와 SSM(기업형 슈퍼마켓)의 농심 라면 POS 판매(고객 구매) 데이터를 분석해 자치구별 1위 라면을 살펴봤다.

신라면은 대형마트 기준 서울시 전체에서도 매출 1위에 올랐다. 이어 짜파게티, 얼큰한 너구리, 신라면 골드, 안성탕면, 육개장사발면, 배홍동비빔면, 신라면컵, 배홍동막국수, 신라면블랙 순으로 나타났다.

양천구와 노원구, 성북구, 성동구, 용산구, 광진구 등 6개 자치구의 대형마트에서는 짜파게티가 신라면을 제치고 농심 라면 판매 1위에 올랐다. 가족 단위 고객이 많은 양천구와 노원구에서는 짜파게티가 주말이나 별미 식사로 선택되고, 20~30대 청년층이 많은 성북구, 용산구, 성동구, 광진구에서는 다양한 재료와 조합하는 모디슈머 레시피 수요가 판매에 반영된 것으로 해석된다.

Advertisement

중구의 경우 신라면 브랜드의 글로벌 공략 제품인 '신라면 골드'와 '신라면 툼바'가 1, 2위를 차지했다. 중구 대형마트가 명동, 남대문, 동대문, 서울역 등을 방문한 외국인 관광객이 K-푸드 제품을 구매하는 쇼핑 거점 역할을 하고 있기 때문이라는 분석이다. 외국인 관광객들이 익숙한 풍미와 한국적인 매운맛을 함께 갖춘 제품을 K-푸드 기념품으로 구매하는 소비 경향이 반영된 것으로 풀이된다.

Advertisement

한편 자치구에 따라 1위 브랜드가 달랐던 대형마트와 달리, SSM에서는 서울시 25개 자치구 모두에서 신라면이 농심 라면 중 판매 1위를 차지했다. 익숙하고 선호도가 검증된 제품을 구매하는 경향이 높게 나타나기 때문이라는 분석이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com