"악, 이게 무슨 냄새야?"…비행기 승무원 6명 집단 어지럼증, 긴급 착륙

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 비행 중인 여객기에서 의문의 악취가 발생해 승무원 6명이 어지럼증을 호소, 긴급 착륙하는 일이 발생했다.

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뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 지난 25일(현지시각) 이탈리아 로마를 출발해 미국 펜실베이니아주 필라델피아로 향하던 아메리칸항공 719편이 비행 도중 기내에서 발생한 이상 냄새로 인해 항로를 변경해 아일랜드 더블린 공항에 비상 착륙했다.

당시 항공기에는 승객 281명과 승무원들이 탑승하고 있었으며, 비행 시작 약 3시간이 지난 시점에서 객실 승무원 9명 가운데 6명이 잇따라 어지럼증을 호소한 것으로 전해졌다.

항공사는 이번 악취가 기내 오븐에서 발생한 것으로 추정된다고 밝혔지만 어떤 물질이 냄새를 유발했는지와 정확한 원인에 대해 공개하지 않았다.

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조종사들은 승무원들의 건강 상태를 고려해 운항을 계속하는 대신 가장 가까운 대체 공항인 더블린으로 회항을 결정했다.

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아메리칸항공은 승무원 6명과 승객 1명이 현장에서 건강 상태를 점검받았으며, 모두 추가 치료 없이 귀가 또는 이동이 가능한 상태로 확인됐다고 설명했다.

항공사는 운항 차질로 일정이 변경된 승객들에게 호텔 숙박을 무상으로 제공하고, 다음 날 필라델피아행 대체 항공편을 마련했다.

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아메리칸항공 대변인은 "예방 차원에서 의료진이 항공기 도착 직후 승무원과 승객을 진료했다"며 "고객들의 이해에 감사드리며 전문적으로 상황을 처리한 직원들에게도 감사한다"고 밝혔다.

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한편 아메리칸항공에서는 최근 기내 악취와 관련된 유사 사례가 잇따르고 있다고 뉴욕포스트는 전했다.

지난 6월 미국 뉴욕주 로체스터를 출발해 필라델피아로 향하던 아메리칸항공 5907편은 조종석에서 유해한 냄새가 발생했다는 신고가 접수되면서 뉴욕주 시러큐스로 회항했다. 당시 조종사 2명이 메스꺼움 증세를 호소한 것으로 알려졌다.

또 지난해 11월에는 플로리다주 올랜도에서 애리조나주 피닉스로 향하던 같은 항공사 여객기에서도 비행 중 악취가 발생해 텍사스주 휴스턴에 긴급 착륙했으며, 승무원 4명과 승객 1명이 예방 차원에서 병원으로 이송돼 검사를 받았다.

잇따른 기내 악취 사고에도 불구하고 현재까지 각 사례의 정확한 발생 원인이나 공통된 원인은 공식적으로 확인되지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com