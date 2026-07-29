3고 위기에 실수요자 부담 경감 마케팅 한창… '힐스테이트 회룡역파크뷰', 계약금 500만원 정액제 등 도입

고물가·고유가·고금리 등 3고 위기 속 부동산 실수요자들의 자금 부담을 낮추기 위해 다양한 마케팅이 이루어지고 있다.

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대출 요건이 강화되면서, 단순히 이자를 낮춰주는 수준을 넘어 초기 입주 장벽을 대폭 낮추고 잔금 납부를 유예해 주는 것 등이 대표적이다.

◇힐스테이트 회룡역파크뷰. 사진제공=현대건설

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이와 관련 경기도 의정부시 호원동에 위치한 '힐스테이트 회룡역파크뷰'가 계약조건을 변경한다고 밝혔다.

경기도 의정부시 호원동 281-21번지 일원에 위치한 '힐스테이트 회룡역파크뷰'는 지하 3층~지상 33층, 12개동, 전용면적 39~84㎡, 총 1816가구 규모의 대단지다. 이 중 수요자들의 선호도 높은 중·소형 타입의 전용면적 59·84㎡ 674가구가 일반분양분이다.

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통상 아파트 분양 시 계약금은 분양가의 10%로 책정되는 것이 일반적이나, '힐스테이트 회룡역파크뷰'는 계약금 500만원 정액제를 적용했다. 전용 84㎡ 기준 중도금은 2500만원으로, 입주 전까지 필요한 초기 자금이 3000만원이다. 잔금 일부는 무이자 유예 조건을 제공해 계약자가 목돈을 한 번에 마련해야 하는 부담을 낮췄다. 잔금 중 최대 2억원은 입주 후 최대 18개월 뒤에 납부해도 별도의 이자가 발생하지 않는 방식이다. 전용 84㎡ 분양가는 7억원 후반대부터 8억원 초반대로 책정됐다.

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한편 단지가 들어서는 경기도 의정부시는 비규제지역이다. 주택담보대출비율(LTV)이 최대 70%까지 적용되며, 취득세, 양도소득세 등 세금 규제와 실거주 의무 역시 적용받지 않는다.

국토교통부는 지난 6월 30일 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정했다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생하며, 경기도도 이들 지역을 7월 5일부터 토지거래허가구역으로 지정한다고 밝혔다. 이번 지정으로 투기과열지구 내 무주택자(처분조건부 1주택자 포함)의 주택담보대출비율(LTV)은 40%로 제한되며, 유주택자의 신규 주택 구입 목적 대출은 원칙적으로 금지된다. 조정대상지역에서는 다주택자 취득세 중과세율이 적용되고, 양도소득세 중과 및 1가구 1주택 비과세 요건 내 2년 거주 의무가 부여되는 등 금융과 세제 전반에 걸친 조치가 시행된다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com