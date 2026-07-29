난소낭종 대신 방광 제거한 '의료사고'…247억원 배상 평결

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 난소낭종 제거 수술을 받던 40대 여성이 의료진의 실수로 건강한 방광 대부분을 절제당한 뒤 평생 후유증을 안게 된 사건과 관련해 배심원이 병원 측에 247억원의 손해배상을 명령했다.

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WGME 13 뉴스 등 현지 매체들에 따르면 미국 메인주 케네벡 카운티 고등법원 배심원단은 지난 23일(이하 현지시각) 인랜드병원이 환자 에밀리 미첼(43)에 대한 진료 과정에서 과실을 저질렀으며, 이 과실이 직접적인 피해를 초래했다고 만장일치로 판단했다.

배심원단은 미첼에게 신체적 피해와 극심한 고통, 향후 치료비 등을 포함해 1575만 달러를 배상하도록 결정했다.

남편 조슈아 미첼에게도 배우자로서 입은 정신적·경제적 손실을 인정해 125만 달러를 지급하라고 평결했다. 이로써 총 배상액은 1700만 달러(약 247억원)이다. 피해자 측 변호인은 이번 판결이 케네벡 카운티 역사상 가장 큰 의료과실 배상 평결이라고 밝혔다.

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사건은 2023년 3월 1일로 거슬러 올라간다. 당시 40세였던 미첼은 왼쪽 난소에 생긴 낭종을 제거하기 위해 복강경 수술을 받았다. 수술 후 조직검사에서는 양성 종양으로 확인됐다.

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그러나 수술 직후부터 미첼은 극심한 복통과 복부 팽만, 배뇨 곤란을 호소했다. 증상이 악화되자 이틀 뒤 다른 병원으로 긴급 이송됐다.

검사를 실시한 의료진은 난소낭종이 아닌 환자의 건강한 방광 대부분을 절제한 것으로 판단했다.

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미첼은 이후 8개월이 넘는 기간 동안 방광 대신 배액관에 의존해 생활해야 했다. 이 과정에서 요로감염과 신장감염이 반복적으로 발생했고, 수차례 추가 시술과 치료를 받아야 했다.

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2023년 10월에는 장 조직을 이용한 새로운 방광 재건 수술을 받았지만, 3년이 넘은 현재도 반복적인 요로감염에 시달리고 있으며 지속적인 치료가 필요한 상태인 것으로 전해졌다.

미첼 부부는 병원 측이 방광 절제에 대한 동의를 받은 적이 없으며, 수술 전에도 이러한 가능성에 대해 어떠한 설명도 하지 않았다고 주장했다.

한편 사고가 발생한 인랜드병원은 경영난이 이어지면서 매달 약 150만 달러의 적자를 기록, 2025년 6월 문을 닫았다. 당시 수술 집도의는 현재 다른 병원에서 근무 중인 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com