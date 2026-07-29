시도 때도 없이 박박 긁는 아토피…땀과 자외선에 악화, 예방은?

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[스포츠조선 장종호 기자] #. 30대 직장인 A씨는 최근 계속된 폭염으로 출퇴근길마다 땀을 많이 흘린 뒤 팔꿈치 안쪽과 목 주변이 심하게 가렵기 시작했다. 하루에도 여러 번 샤워를 하고 때수건으로 피부를 문질렀지만 증상은 오히려 악화됐다. 밤에는 가려움 때문에 잠을 설치는 날이 이어졌고, 결국 피부과를 찾은 그는 여름철 환경 변화로 아토피 피부염이 악화됐다는 진단을 받았다.

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이처럼 무더위와 높은 습도가 이어지는 여름철에는 아토피 피부염이 악화되기 쉽다.

아토피 피부염은 건조한 겨울철에 심해진다고 알려져 있으나, 실제 임상 현장에서는 여름철에도 증상이 악화되어 내원하는 환자들이 적지 않다. 고온다습한 환경, 과도한 땀 분비, 강한 자외선, 잦은 물놀이와 샤워 등 여름철 특유의 환경 요인이 피부 장벽을 자극하기 때문이다.

아토피 피부염은 가려움증과 건조증을 주된 증상으로 하는 만성 염증성 피부질환으로, 특징적인 습진을 동반한다. 유전적·환경적·면역학적 요인과 피부장벽 이상이 복합적으로 작용하며, 건조가 가려움을 유발하고 긁는 행동이 다시 염증을 악화시키는 악순환이 반복된다.

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특히 여름철에는 땀과 피지가 증가하면서 피부 자극이 심해진다. 땀 자체는 수분이지만, 증발하는 과정에서 피부를 건조하게 만들고, 땀 속 염분과 노폐물은 자극 물질로 작용해 가려움을 유발할 수 있다. 특히 아토피피부염 환자는 본인의 땀에 감작되어 있는 경우가 많아 땀을 흘리면 그 자리에 가려움과 피부발진이 심해지는 것을 자주 경험한다. 또한 고온다습한 환경은 세균과 곰팡이 증식을 촉진하여 2차 감염 위험을 높인다.

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아토피 피부염은 연령별로 병변 분포가 달라 유아기에는 얼굴과 팔다리 바깥쪽, 소아기 이후에는 팔오금·오금·목 등 접히는 부위에 습진이 잘 생긴다. 초저녁이나 한밤중에 가려움이 심해지고 긁을수록 병변이 악화되는 경향이 뚜렷하다. 단순한 각질과 갈라짐을 넘어 진물·딱지 같은 변화가 보인다면 아토피 피부염의 급성 악화를 의심할 수 있다.

아토피 피부염은 증상과 병변 분포를 바탕으로 진단하며, 악화 요인이 되는 알레르겐 확인을 위해 피부단자검사나 혈액검사를 시행하기도 한다. 치료의 기본은 보습이다. 아토피 피부염은 보습과 함께 국소 스테로이드제, 국소 면역조절제, 필요시 항히스타민제 등 염증 치료가 병행되어야 한다. 증상이 심한 경우 전신 치료가 고려되기도 하므로, 검증되지 않은 민간요법에 의존해 치료 시기를 놓치지 않는 것이 중요하다.

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만약 아토피 피부염이 있다면 부드러운 면제품을 착용하고 세탁 후 세제 잔여물이 남지 않도록 헹군다. 환경 개선과 보습에도 호전이 없거나 진물·딱지 등 염증이 뚜렷해지고, 가려움으로 수면과 일상생활이 무너진다면 피부과 진료를 받아보는 것이 좋다.

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순천향대서울병원 피부과 배유인 교수는 "여름철 아토피 피부염은 땀과 자외선, 세균 증식 등 복합적인 요인으로 악화되기 쉽다"며, "아토피 피부염은 건조와 염증의 악순환을 끊는 치료가 함께 필요한 만큼 증상이 반복되거나 심해진다면 미루지 말고 전문의의 진료를 받아보는 것이 좋다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com