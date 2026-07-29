"귀신인 줄 알았다"…응급환자 구조하러 갔다가 혼비백산

사진출처=카오소드 뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국 구조대원들이 검게 칠한 얼굴과 기괴한 색의 눈동자를 한 응급환자의 모습에 깜짝 놀라는 일이 벌어졌다.

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알고 보니 학교 행사 준비를 위한 분장이었다.

카오소드 뉴스 등 현지 매체들에 따르면 지난 24일(현지시각) 태국 야소톤주의 한 학교에서 복통을 호소한 16세 여학생을 돕기 위해 구조대가 출동했다가 벌어진 해프닝이 SNS를 통해 알려지며 화제가 되고 있다.

당시 출동한 구조대원들은 현장에서 예상 밖의 모습을 마주했다. 환자로 있던 여학생의 얼굴은 검은색으로 칠해져 있었고, 눈은 기괴한 색깔이었다. 긴 검은 머리를 묶은 모습까지 더해지면서 마치 영화 속 귀신을 연상시키는 모습이었다.

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현장에 출동했던 한 구조대원은 "처음 봤을 때 순간적으로 놀랐다"고 SNS에 글을 남겼다.

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구조대원들은 놀란 것도 잠시, 곧바로 응급처치를 진행했고 이후 여학생을 인근 병원으로 이송했다.

이후 구조대원은 해당 분장이 '태국어의 날(National Thai Language Day)'을 기념해 열린 공연을 위한 것이었다고 설명했다.

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이 사연은 SNS에서 빠르게 확산됐다.

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네티즌들은 "혹시 복통이 아니라 자신의 모습을 보고 웃다가 배가 아팠던 것 아니냐", "모르고 보면 깜짝 놀랄 듯", "평생 기억에 남을 듯" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com