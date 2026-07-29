프리미엄 니치 향수 한자리에…신세계면세점, 8월 5일까지 특별 프로모션 진행

◇신세계면세점 니치 향수 브랜드 특별전. 사진제공=신세계면세점

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최근 자신만의 취향과 개성을 향으로 표현하는 소비 트렌드가 확산되면서 니치 향수에 대한 관심도 꾸준히 높아지고 있다.

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소수의 취향을 위해 소량 생산되는 니치 향수는 독창적인 조향 기법과 고품질 원료를 사용해 개성적인 향을 연출하는 것이 가장 큰 특징이다.

본격 여름 휴가철을 맞아 신세계면세점이 프리미엄 니치 향수 브랜드 특별 프로모션 'No.1 Week'를 진행한다.

오는 8월 5일까지 이어지는 이번 행사는 국내 대표 패션 기업이자 니치 향수 유통사인 신세계인터내셔날과 함께 기획했다. 이번 행사 참여 브랜드들의 지난해 신세계면세점 매출은 전년 대비 42% 증가했다.

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이번 행사에는 딥티크(DIPTYQUE), 바이레도(BYREDO), 산타마리아노벨라(SANTA MARIA NOVELLA), 엑스니힐로(EX NIHILO), 메모 파리(MEMO PARIS), 디에스앤더가(DS&DURGA) 등이 참여하는데, 신세계면세점은 이번 행사를 통해 산타마리아노벨라의 페이퍼 인센스 제품 '카르타 다르메니아(Carta d'Armenia)'를 국내 면세점 중 단독으로 선보인다.

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신세계면세점 관계자는 "니치 향수를 선호하는 고객들이 글로벌 인기 브랜드와 단독 상품을 한자리에서 다양한 혜택과 함께 경험할 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 고객의 취향을 반영한 브랜드와 상품을 지속 발굴해 차별화된 프리미엄 향수 쇼핑 경험을 선보일 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com