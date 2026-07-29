무신사 뷰티, 성수서 '무뷰페' 개최…65개 브랜드 한자리에

사진제공=무신사

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무신사 뷰티가 다음 달 서울 성수동에서 오프라인 뷰티 행사 '무뷰페 in 성수'를 개최한다. 신진 뷰티 브랜드 65곳이 참여해 다양한 체험과 한정 상품을 선보일 예정이다.

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29일 무신사에 따르면 행사는 오는 8월 21일부터 23일까지 사흘간 성수동 일대에서 열린다. 메인 공간인 '무뷰페홀'과 '넥스트 뷰티홀', 무신사 메가스토어 성수를 잇는 형태로 운영된다.

이번 행사는 방문객이 다양한 브랜드를 체험하며 자신만의 '뷰티 페르소나'를 찾아가는 콘셉트로 기획됐다. 브랜드 부스에서 제품을 체험한 뒤 휴대전화 NFC 태그를 통해 자신의 뷰티 성향을 확인할 수 있다.

행사에는 신진 뷰티 브랜드 65곳이 참여한다. 일부 브랜드는 국내 패션 브랜드와 협업한 한정 제품을 선보이며, 글로벌 화장품 ODM 기업 코스맥스는 신진 브랜드 20곳을 소개하는 특별존을 마련한다.

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무신사 메가스토어 성수에서는 다양한 뷰티 제품을 정해진 용량만큼 담아갈 수 있는 '무뷰페 스쿱 이벤트'도 진행된다. 입장권 구매자는 누구나 참여할 수 있으며, 무신사 뷰티 제휴 브랜드 매장에서 제품을 구매한 고객도 영수증 인증을 거쳐 1회 이용할 수 있다.

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무신사 뷰티 관계자는 "올해는 무신사에서만 만날 수 있는 신규 브랜드와 패션·뷰티를 결합한 콘텐츠를 통해 차별화된 오프라인 경험을 제공할 계획"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com