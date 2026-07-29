등산 스틱 몸 관통한 채 16㎞ 걸어서 하산 '기적 생환'

사진출처=더 선, SNS

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[스포츠조선 장종호 기자] 산에서 추락 사고로 등산 스틱이 몸을 관통하는 중상을 입은 남성이 16㎞를 스스로 걸어내려와 구조되는 기적적인 일이 일어났다.

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더 선 등 외신들에 따르면 병원 응급실 간호사인 데이비드 치팔디(32)는 최근 미국 몬태나주 그래나이트 피크(약 3903m)를 오르던 중 아찔한 사고를 당했다. 등산 중 미끄러지면서 자신이 들고 있던 등산 스틱 위로 떨어졌고, 스틱이 왼쪽 옆구리를 뚫고 들어가 허리 아래쪽으로 관통되는 사고가 발생했다.

사고 당시 치팔디는 정상까지 약 300m를 남겨둔 지점에서 하산하던 중이었다. 그는 "미끄러져 몸이 구르는 순간 뭔가 잘못됐다는 것을 직감했다"며 당시 상황을 떠올렸다.

등산 스틱은 왼쪽 팔 아래쪽으로 들어가 허리 아래쪽으로 빠져나왔지만, 다행히 주요 장기 여러 개를 가까스로 피해 갔다.

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치팔디는 "피부를 통해 등산 스틱이 느껴졌다"며 "하지만 깊게 들어간 것은 아니었고, 숨을 깊게 쉴 수 있었다"고 말했다.

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그는 출혈 여부와 감각 이상, 어지럼증 등을 스스로 체크한 뒤 생명이 즉각 위험한 상황은 아니라고 판단했다.

치팔디는 "간호사로서의 본능이 작동한 것 같다"며 "상태를 파악한 후 스스로 산을 내려갈 수 있다고 확신했다"고 말했다.

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그는 구조 요청 대신 동료들의 도움을 받아 하산을 선택했다. 사고 현장에서 등산로 입구까지 약 10마일(약 16㎞)을 걸어 내려오는 동안에도 등산 스틱은 여전히 몸에 박힌 상태였다.

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한 동료는 "몸에 등산 스틱이 관통된 상태에서도 10마일을 걸어 내려왔고, 한 번도 불평하지 않았다"고 전했다.

치팔디는 완전히 회복한 뒤 사고가 발생했던 그래나이트 피크 정상에 다시 도전할 계획이라고 밝혔다.

한편 그래나이트 피크는 조사 방식에 따라 해발 3902~3904m로 측정되는 몬태나주 최고봉이다. 1923년 처음 정상 등정에 성공했으며, 이후 수십 년 동안 정상에 오른 등반객은 극히 적었던 험난한 산으로 알려져 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com