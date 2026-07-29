"작은 여드름 하나 짰을 뿐인데…" 입술 퉁퉁, 생명 위협할 수도?

여드름을 짠 후 감염된 모습(왼쪽)과 이전 모습. 사진출처=윌리안 실바 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 얼굴에 난 작은 여드름을 직접 짰다가 심각한 감염 위험에 노출된 브라질 남성 모델의 사연이 알려지면서 피부 관리에 대한 주의가 필요하다는 목소리가 나오고 있다.

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니드투노우 등 외신들과 SNS에 따르면 브라질 캄푸그란데 출신 모델 윌리안 실바는 최근 SNS에 영상과 함께 여드름을 잘못 건드린 뒤 입술이 퉁퉁 부어올랐다고 밝혔다.

그는 "여드름 하나를 짰다가 얼굴이 이렇게 부어올랐다"며 "뇌를 공격할 수 있는 수막염 위험까지 있었다"고 주장했다.

이어 "심각한 건강 손상이나 회복이 어려운 뇌 손상으로 이어질 수도 있었다"며 "인플루언서로서 이 부위가 얼마나 위험한지 알려야 한다고 생각했다"고 강조했다.

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피부과 전문의는 눈썹 사이부터 코, 윗입술 주변, 입가까지 이어지는 얼굴 중앙 부위를 이른바 '죽음의 삼각지대(zone of death)'라고 설명했다. 이 부위는 혈관 구조상 감염이 얼굴 내부 깊은 곳이나 뇌 주변으로 퍼질 가능성이 있어 주의가 필요하다는 것이다.

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전문의는 "이 부위의 정맥에는 판막이 없어 두개골 내부의 해면정맥동과 연결돼 있다. 피부 감염이 내부 구조로 이동할 수 있는 조건이다"고 설명했다.

특히 여드름이나 염증성 병변을 손으로 짜면 피부 장벽이 손상되면서 황색포도상구균 같은 세균이 피부 깊숙한 층으로 침투할 위험이 높아진다.

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감염이 심해질 경우 가장 우려되는 질환 중 하나는 해면정맥동 혈전증이다. 감염으로 혈전이 형성되면서 뇌수막염, 뇌농양, 패혈증 등으로 진행할 수 있으며 드물게 생명을 위협할 수도 있다.

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또한 여드름을 반복적으로 만지거나 짜는 행동은 영구적인 흉터, 모낭염, 새로운 농양 발생 위험도 높일 수 있다.

전문의들은 얼굴 중앙 부위에 염증성 여드름이 생겼을 경우 억지로 짜지 말고, 통증이 심하거나 붉은 기운이 강해지는 경우 피부과 진료를 받는 것이 좋다고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com