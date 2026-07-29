휴가 후 구토·설사·복통, 급성 위장염 의심…예방법은?

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[스포츠조선 장종호 기자] 여름휴가를 마치고 돌아온 직장인 A씨(35)는 다음 날 새벽 갑작스러운 복통에 잠에서 깼다. 메스꺼움과 함께 구토가 시작됐고, 화장실을 수차례 오갈 정도로 설사가 이어졌다. 단순히 여행 피로 때문이라고 생각했지만 체온은 38도를 넘었고 탈수 증상까지 나타나 결국 응급실을 찾았다. 진단은 휴가지에서 섭취한 덜 익힌 해산물에 의한 급성 위장염이었다.

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위와 장에 갑작스럽게 염증이 생기는 급성 위장염은 대부분 며칠 안에 회복되지만 반복되는 구토와 설사로 탈수가 발생할 수 있어 주의가 필요하다. 고열이나 혈변, 심한 복통이 지속될 경우에는 즉시 의료기관을 찾아 진료를 받아야 한다.

급성 위장염은 구토·설사·복통이 대표적인 증상이다. 주요 원인은 바이러스나 세균 등의 감염이다. 바이러스는 오염된 음식이나 물뿐 아니라 감염된 사람과의 접촉을 통해 전파될 수 있다. 특히 여름철에는 높은 기온과 습도로 음식 속 세균이 쉽게 증식하면서 세균성 위장염의 발생 위험이 커진다.

세균은 장 점막을 직접 침범하거나 독소를 생성해 증상을 일으킬 수 있다. 대표적인 세균성 원인으로는 살모넬라균, 병원성 대장균, 장염비브리오균, 캄필로박터균, 이질균 등이 있다. 황색포도알균과 바실루스 세레우스균이 생성한 독소도 구토·설사·복통을 유발할 수 있다.

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급성 위장염의 대표 증상은 구토, 설사, 복통이며 대체로 갑작스럽게 시작된다. 메스꺼움과 복부 불편감이 먼저 나타난 뒤 구토나 설사로 이어지기도 하고, 물처럼 묽은 설사가 반복되거나 배가 쥐어짜듯 아프면서 식은땀이 나기도 한다. 원인에 따라 발열이나 두통이 동반될 수 있으며, 일부 세균성 위장염에서는 고열, 심한 복통, 혈변이나 점액변이 나타나기도 한다. 다만 증상만으로 원인 병원체를 정확히 구분하기는 어렵다.급성 위장염은 증상이 시작된 시점, 섭취한 음식, 여행력, 동반 증상 및 탈수 정도를 평가하여 진단하며, 고열이나 혈변, 심한 복통, 중증 탈수 등이 있는 경우에는 혈액검사를 통해 탈수와 염증 정도를 평가하고, 필요한 경우 대변검사를 통해 원인 병원체를 확인한다.

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치료의 핵심은 수분과 전해질 보충으로, 물을 한꺼번에 많이 마시기보다는 조금씩 자주 섭취하는 것이 좋다. 구토가 심하거나 탈수가 진행되면 정맥 수액 치료를 시행한다. 항생제는 모든 환자에게 필요한 것은 아니며, 세균 감염의 원인과 증상의 중등도, 환자의 건강 상태 등을 고려해 의료진의 판단에 따라 사용한다.

예방의 핵심은 손 위생과 안전한 음식 섭취이다. 음식을 먹기 전과 화장실 사용 후에는 비누로 손을 꼼꼼히 씻고, 음식은 충분히 익혀서 먹으며 조리한 음식은 상온에 오래 두지 않아야 한다. 생고기·채소는 칼과 도마를 구분해 교차오염을 방지하고, 생굴·회 등 날것의 해산물은 위생을 신뢰할 수 있는 곳에서만 섭취하며, 위생이 불확실한 지역에서는 생수나 끓인 물을 사용하는 것이 안전하다.

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순천향대학교 서울병원 가정의학과 조현 교수는 "급성 위장염은 반복되는 구토와 설사로 인한 탈수를 예방하는 것이 무엇보다 중요하다"며, "소아나 고령자, 만성질환자는 증상이 빠르게 악화될 수 있으므로 고열, 혈변, 심한 복통이 있다면 신속히 의료기관을 찾아 진료를 받아야 한다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com