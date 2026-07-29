유한양행, 러닝 전 과정 케어 파우치 음료 '비컴플런' 2종 선보여

◇'비컴플런' 2종. 사진제공=유한양행

Advertisement

Advertisement

유한양행이 러너를 위한 퍼포먼스 파우치 음료 '비컴플런' 2종을 CU 편의점을 통해 선보인다.

Advertisement

유한양행의 건강식품 브랜드 비컴플(Becomple)의 라인업을 확장한 비컴플런은 , 러닝 전·중·후 전 과정을 케어한다는 컨셉트로 운동 전·중 에너지 보충을 위한 '비컴플 런 부스터'와 운동 후 회복을 겨냥한 '비컴플 런 쿨다운' 두 가지로 구성된다. 비컴플 런 부스터에는 아미노산 7,200mg과 비타민B군을 담아 퍼포먼스 지원에 집중했고, 비컴플 런 쿨다운에는글루타민 6,000mg과 마그네슘 100mg을 배합해 운동 후 근육 회복을 돕는다. 두 제품 모두 제로슈거로 출시된다. 또한 110g 파우치 형태로 설계해 운동 중에도 간편하게 섭취할 수 있다.

유한양행과 CU는 한강공원 러너스테이션 및 도심 러닝 코스 인근에 촘촘히 분포한 CU 점포망을 활용해, 러너들이 운동 전후 자연스럽게 제품을 접할 수 있는 구매 접점을 확보한다는 계획이다.

유한양행 관계자는 "기존 에너지드링크와 이온음료가 카페인 보충이나 수분 보충에 그쳤다면, 비컴플런은 아미노산 성분 설계를 전면에 내세워 편의점 채널의 스포츠 영양 공백을 채우는 제품"이라고 밝혔다.

Advertisement

김소형 기자 compact@sportschosun.com