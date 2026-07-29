유한양행, 러닝 전 과정 케어 파우치 음료 '비컴플런' 2종 선보여

유한양행이 러너를 위한 퍼포먼스 파우치 음료 '비컴플런' 2종을 CU 편의점을 통해 선보인다.
유한양행의 건강식품 브랜드 비컴플(Becomple)의 라인업을 확장한 비컴플런은 , 러닝 전·중·후 전 과정을 케어한다는 컨셉트로 운동 전·중 에너지 보충을 위한 '비컴플 런 부스터'와 운동 후 회복을 겨냥한 '비컴플 런 쿨다운' 두 가지로 구성된다. 비컴플 런 부스터에는 아미노산 7,200mg과 비타민B군을 담아 퍼포먼스 지원에 집중했고, 비컴플 런 쿨다운에는글루타민 6,000mg과 마그네슘 100mg을 배합해 운동 후 근육 회복을 돕는다. 두 제품 모두 제로슈거로 출시된다. 또한 110g 파우치 형태로 설계해 운동 중에도 간편하게 섭취할 수 있다.
유한양행과 CU는 한강공원 러너스테이션 및 도심 러닝 코스 인근에 촘촘히 분포한 CU 점포망을 활용해, 러너들이 운동 전후 자연스럽게 제품을 접할 수 있는 구매 접점을 확보한다는 계획이다.
유한양행 관계자는 "기존 에너지드링크와 이온음료가 카페인 보충이나 수분 보충에 그쳤다면, 비컴플런은 아미노산 성분 설계를 전면에 내세워 편의점 채널의 스포츠 영양 공백을 채우는 제품"이라고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com