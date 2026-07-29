한국판 쏭크란 '정남진 장흥물축제'…"무더위 시원하게 날린다"

태국의 물축제 '쏭크란'이 있다면, 한국에는 정남진 장흥물축제가 있다. 물을 활용한 축제로 지난 25일 개막, 8월 2일까지 전남 장흥군에서 진행된다. 정남진 장흥물축제는 올해 9회를 맞은 만큼 남녀노소 함께 즐길 수 있는 체험형 여름 'K-콘텐츠'에 가깝다.
장흥군에 따르면 정남진 장흥물축제의 하이라이트인 지상 최대의 물싸움은 매일 오후 2시에 펼쳐진다. 평일은 60분, 주말은 120분 동안 운영해 더욱 많은 사람들이 즐길 수 있다. 올해는 축제장 공간 전체가 물싸움 필드로 확장했다.
정남진 장흥물축제에서는 다양한 체험 프로그램이 운영된다. 8월 1일까지 매일 오후 3시에는 황금물고기(대왕장어) 잡기가 진행된다. 탐진강 안에서 장어, 메기, 붕어 등 민물고기를 잡을 수 있다. 이 외에도 우든 보트, 바나나보트, 땅콩보트 등 탐진강을 둥실 떠다니며 여름날의 즐거움을 만끽할 수 있는 갖가지 수중 탈거리를 운영한다.
대형 워터 슬라이드, 치유의 물 낙수터, 이벤트 풀장 등 체험형 워터 플레이존은 어린이와 함께 온 가족이 즐길 수 있다.
공연과 휴식이 공존하는 별빛달빛 청년존, 시원한 장흥의 밤을 즐길 수 있는 장흥 물빛 야장, 축제장 메인공간과 워터플레이존까지 이어주는 물빛ON존 등 새로운 즐길거리가 풍성하다. 특히 물빛ON존은 낮에는 그늘 쉼터로, 밤에는 발광형 공간 연출로 같은 공간이 시간에 따라 완전히 분위기가 달라진다.
시원한 축제의 분위기를 뜨겁게 할 다양한 공연도 마련되어 있다. 7월 31일에는 뜨거운 여름밤을 더욱 뜨겁게 할 장흥 Rock 페스티벌이 열린다. 데이브레이크, FT아일랜드, 김경호 밴드, 크렉샷, 이브 등 국내 정상급 락밴드의 신나는 공연이 펼쳐진다. 8월 1일(토)은 물축제와 가장 잘 어울리는 강렬한 EDM 파티가 진행된다. 오후 7시부터 밤 10시까지 DJ혜빈(모모랜드), 치타, 이하늘&정재용(DJ DOC), 빛고을 댄서스, 트리플 X 등 다양한 출연진이 함께 한다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com