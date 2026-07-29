한국판 쏭크란 '정남진 장흥물축제'…"무더위 시원하게 날린다"

◇정남진 장흥물축제의 대표 프로그램인 지상최대의 물싸움은 오후 2시부터 시작해 1시간 동안 진행된다.8월 1일과 2일은 오후2시부터 4시까지 2시간 진행된다.

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태국의 물축제 '쏭크란'이 있다면, 한국에는 정남진 장흥물축제가 있다. 물을 활용한 축제로 지난 25일 개막, 8월 2일까지 전남 장흥군에서 진행된다. 정남진 장흥물축제는 올해 9회를 맞은 만큼 남녀노소 함께 즐길 수 있는 체험형 여름 'K-콘텐츠'에 가깝다.

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장흥군에 따르면 정남진 장흥물축제의 하이라이트인 지상 최대의 물싸움은 매일 오후 2시에 펼쳐진다. 평일은 60분, 주말은 120분 동안 운영해 더욱 많은 사람들이 즐길 수 있다. 올해는 축제장 공간 전체가 물싸움 필드로 확장했다.

◇정남진 장흥물축제 기간 '황금물고기(대왕장어잡기)를 잡아라'는 오후 3시부터 시작해 1시간 동안 진행된다.

정남진 장흥물축제에서는 다양한 체험 프로그램이 운영된다. 8월 1일까지 매일 오후 3시에는 황금물고기(대왕장어) 잡기가 진행된다. 탐진강 안에서 장어, 메기, 붕어 등 민물고기를 잡을 수 있다. 이 외에도 우든 보트, 바나나보트, 땅콩보트 등 탐진강을 둥실 떠다니며 여름날의 즐거움을 만끽할 수 있는 갖가지 수중 탈거리를 운영한다.

◇시원한 물이 콸콸콸. 장흥물축제를 찾은 관광객들이 탐진강에서 수상자전거를 타고 있는 모습.

대형 워터 슬라이드, 치유의 물 낙수터, 이벤트 풀장 등 체험형 워터 플레이존은 어린이와 함께 온 가족이 즐길 수 있다.

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공연과 휴식이 공존하는 별빛달빛 청년존, 시원한 장흥의 밤을 즐길 수 있는 장흥 물빛 야장, 축제장 메인공간과 워터플레이존까지 이어주는 물빛ON존 등 새로운 즐길거리가 풍성하다. 특히 물빛ON존은 낮에는 그늘 쉼터로, 밤에는 발광형 공간 연출로 같은 공간이 시간에 따라 완전히 분위기가 달라진다.

◇물 만난 사람들. 장흥물축제에서는 온 가족이 즐길 수 있는 우든 보트를 운영한다.

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시원한 축제의 분위기를 뜨겁게 할 다양한 공연도 마련되어 있다. 7월 31일에는 뜨거운 여름밤을 더욱 뜨겁게 할 장흥 Rock 페스티벌이 열린다. 데이브레이크, FT아일랜드, 김경호 밴드, 크렉샷, 이브 등 국내 정상급 락밴드의 신나는 공연이 펼쳐진다. 8월 1일(토)은 물축제와 가장 잘 어울리는 강렬한 EDM 파티가 진행된다. 오후 7시부터 밤 10시까지 DJ혜빈(모모랜드), 치타, 이하늘&정재용(DJ DOC), 빛고을 댄서스, 트리플 X 등 다양한 출연진이 함께 한다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com