'특별한 여름밤' 소노인터내셔널, 2026 소노 매직 아트 페스타 개최

Advertisement

Advertisement

소노인터내셔널이 8월 1일부터 16일까지 전국 8개 소노호텔앤리조트에서 '2026 소노 매직 아트 페스타'를 개최한다.

Advertisement

29일 소노인터내셔널에 따르면 소노 매직 아트 페스타는 여름 휴가철을 맞아 특별한 여름밤을 보낼 수 있도록 기획됐다. 매일 달라지는 공연과 다채로운 이벤트로 만나는 마법 같은 하루를 테마로 쏠비치 삼척·남해·진도, 소노캄 여수·거제, 소노벨 변산·단양·청송에서 3일씩 순차 운영된다. 삼척·남해·거제는 바다와 함께하는 '감성 휴양', 여수·변산·진도는 노을과 함께하는 '열정 축제', 단양·청송은 숲속에서 즐기는 '웰니스 힐링' 등이다.

축제 기간에는 낮부터 밤까지 전 세대가 함께 즐길 수 있는 다채로운 참여형 이벤트가 진행된다. 매일 오후 2시부터 4시까지는 어린이와 가족 단위 고객의 동심을 사로잡을 풍선 아트와 눈앞에서 펼쳐지는 클로즈업 마술, 포토 타임 등이 진행된다.

저녁 7시부터는 한여름 밤을 화려하게 수놓을 '소노 매직 라이브'를 즐길 수 있다. 공통 오프닝 프로그램으로 마술사들의 환상적인 매직 퍼포먼스가 축제의 막을 올리고 각 호텔·리조트별 테마와 분위기에 맞춰 뮤지컬, 팝페라, 재즈, 어쿠스틱 밴드, 타악 퍼포먼스 등 매일 밤 새로운 공연이 펼쳐져 고객들에게 잊지 못할 감동을 선사할 예정이다.

Advertisement

쏠비치 삼척과 남해, 소노캄 거제에서는 밤바다를 배경으로 뮤지컬 콘서트와 재즈 라이브 공연이, 소노캄 여수에서는 팝페라 공연과 피아니스트 연주 공연이 진행된다. 소노벨 변산과 쏠비치 진도에서는 브라스 밴드와 타악 퍼포먼스 무대가 펼쳐져 열정적인 축제의 밤을 선보이고, 소노벨 단양과 청송에서는 어쿠스틱 밴드의 감성 라이브 공연을 즐길 수 있다.

Advertisement

소노인터내셔널 관계자는 "매일 새로워지는 다채로운 공연과 체험 이벤트로 가족, 연인, 친구와 함께 오랫동안 기억에 남을 소중한 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com