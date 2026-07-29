펫 휴머니제이션 트렌드에 반려동물 영양제 수요 ↑…동아제약, 벳플 신제품 '케어트릿' 4종, 이마트 모리스펫 매장에 선보여

◇반려견 영양제 '벳플 케어트릿' 4종. 사진제공=동아제약

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최근 반려동물을 가족처럼 돌보는 '펫 휴머니제이션(Pet Humanization)' 트렌드가 확산되면서 반려동물 영양제 시장이 지속 성장하고 있다. 특히 편의성과 기호성을 모두 갖춘 제품에 대한 수요가 함께 증가하고 있다.

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이러한 트렌드에 발맞춰 동아제약이 반려동물 헬스케어 브랜드 '벳플(Vetple)'의 신제품 '케어트릿' 4종을 전국 이마트 몰리스펫 매장에 선보였다.

벳플 케어트릿은 동아제약 수의사가 직접 설계한 반려견 전문 영양제로, 반려견에게 자주 나타나는 건강 고민을 고려한 ▲관절 ▲눈 ▲기관지 ▲종합건강 등 총 4종의 제품 라인업을 구성했다. 관절 케어트릿은 N-아세틸글루코사민(NAG), 보스웰리아, 초록입홍합을 담았으며, 눈 케어트릿은 세븐베리농축분말과 마리골드, 아스타잔틴을 함유했다. 기관지 케어트릿은 삼백초, 브로멜라인, 도라지를 배합했으며, 종합 케어트릿은 비타민합제와 초유, 타우린을 담아 기초 영양 관리를 돕는다.

전 제품에는 동아제약이 개발한 반려견 면역 건강 특허원료 '이뮤노힐'을 적용했으며, 100% 국내 생산과 4 FREE 처방(인공색소·인공향료·감미료·부산물 무첨가)을 통해 안심하고 급여할 수 있도록 설계했다.

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또한 기호도가 높은 저키(육포) 타입 제형에 감칠맛이 풍부한 닭고기 베이스를 적용해 영양제를 간식처럼 맛있게 즐길 수 있도록 했으며, 1포 개별 포장으로 위생성과 휴대 편의성까지 높였다.

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제품은 15일 분량(7g×15포)으로 구성됐으며 소비자가는 5000원이다. 합리적인 가격으로 반려견 건강 관리를 처음 시작하는 보호자도 부담 없이 선택할 수 있다.

동아제약 관계자는 "벳플 케어트릿은 반려견 건강 관리에 대한 보호자들의 고민을 보다 전문적이면서도 쉽고 맛있게 해결할 수 있도록 기획한 제품"이라며 "반려동물과 보호자가 함께 건강한 일상을 만들어갈 수 있도록 다양한 제품을 지속 선보일 계획"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com