SK하이닉스, 2분기 매출 79.3조…상반기 매출 100조 돌파

SK하이닉스가 상반기 매출 100조원을 돌파했다. 인공지능(AI) 메모리 수요 확대에 힘입어 2분기 역대 최대 실적을 기록한 영향을 받았다.

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29일 SK하이닉스에 따르면 올해 2분기 연결기준 매출 79조3187억원, 영업이익 60조5426억원을 기록했다. 전년 대비 각각 257%, 557% 증가한 수치다. 직전 분기인 올해 1분기(매출 52조5763억원, 영업이익 37조6103억원)와 비교해도 큰 폭의 성장세를 이어갔으며, 올해 상반기 누적 매출은 사상 처음으로 100조원을 돌파했다.

2분기 실적 확대는 AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 수요 강세와 함께 HBM(고대역폭메모리), AI 서버용 D램, eSSD 등 고부가 제품 판매 확대가 견인했다. D램과 낸드플래시 가격도 전 분기에 이어 큰 폭으로 상승하면서 수익성이 개선됐다.

SK하이닉스는 당분간 실적 확대 분위기가 계속될 것으로 전망하고 있다. AI가 다양한 서비스로 확산되면서 AI 메모리뿐 아니라 일반 메모리 수요도 함께 증가하는 구조적 성장 국면에 진입한 것으로 보고 있다. 주요 글로벌 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자도 AI 서비스에서 창출된 수익을 기반으로 이뤄지고 있어 메모리 수요 증가세가 지속될 것으로 전망이다.

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늘어나는 수요에 대응하기 위해 핵심 고객을 포함한 10여 개 고객과 장기공급계약(LTA) 협상을 마무리고, 주요 고객들과 추가 협의도 진행 중이라는 게 SK하이닉스의 설명이다.

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SK하이닉스는 차세대 AI 메모리에서도 기술 경쟁력을 갖춘 곳으로 평가된다. HBM4가 고객이 요구하는 동작 속도와 업계 최고 수준의 전력 효율, 원가 경쟁력을 갖추고 있다는 평가다.

SK하이닉스는 2분기부터 HBM4 양산 출하를 시작했으며, 하반기에는 생산을 본격 확대할 계획이다. HBM4E도 상반기 샘플 공급을 마쳤다. 낸드 사업에서는 321단 제품을 중심으로 고용량·고성능 제품 비중을 확대한다. 현재 321단 제품은 전체 생산에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 연말까지 국내 생산능력의 절반 수준으로 확대한다는 방침이다. 이밖에 첨단 패키징 공장 P&T7, 낸드 생산기지 M17, 신규 반도체 클러스터 조성 등 중장기 투자도 고객 수요와 투자 효율성을 고려해 단계적으로 추진할 방침이다.

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SK하이닉스는 "중장기 성장 기회를 적극 확보하는 동시에 설비투자 원칙(CapEx Discipline)을 유지해 생산능력과 재무 건전성을 함께 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com