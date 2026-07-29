SK텔레콤, 초거대 AI 모델 'A.X K2' 공개…산업 전방위 AI 확산 기대

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SK텔레콤이 독자 개발한 초거대 인공지능(AI) 파운데이션 모델 'A.X K2'를 공개했다. 다양한 활용성을 바탕으로 산업 현장과 일상생활 전반으로 적용 범위를 넓혀 국내 AI 생태계 경쟁력 강화에 나선다.

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29일 SK텔레콤에 따르면 이날 매개변수 6880억개(688B) 규모의 초거대 AI 모델 'A.X K2'를 오픈소스 플랫폼 허깅페이스를 통해 공개했다. 지난해 선보인 5190억개(519B) 규모의 'A.X K1'를 고도화해 수학·과학 추론과 한국어 지식, 장문 이해 능력이 강화 된 게 특징이다.

A.X K2는 A.X K1 대비 국내외 14개 벤치마크 평균 성능이 32.2%p 향상됐다는 게 SK텔레콤의 설명이다. 장문 이해와 AI 에이전트 관련 성능의 경우 83.9%포인트 개선됐다. 긴 문맥에서 필요한 정보만 선택적으로 활용하는 자체 기술인 'SGA(Sparse Gated Attention)' 구조를 적용해 정확성과 처리 효율을 높였다.

SK텔레콤은 A.X K2를 제조·국방·바이오 등 다양한 산업 현장에 적용할 계획이다. 제조 분야에서는 KG스틸, 자동차 부품업체 코넥과 협력해 AI 제조 에이전트를 개발하고, 하반기부터 생산 현장에서 실증에 나선다. 국방 분야에서는 국방부와 협력해 A.X K1 기반 경량 AI 모델 3종을 개발했다. 메모리 사용량을 줄이고 처리 속도를 높인 양자화 기술을 적용해 보안이 중요한 군 환경에 활용할 예정이다. 바이오 분야에서는 SK바이오팜과 난치성 암 표적 치료제 개발에 AI를 적용하고 있다. AI 기술을 활용해 통상 1~2년 걸리던 신약 초기 연구 기간을 약 5개월로 단축하는 성과를 거뒀다.

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SK텔레콤은 A.X K2를 활용해 기업과 일반 소비자 서비스 확대도 추진한다. 기업 서비스의 경우 업무용 AI 플랫폼 '에이닷 비즈(A. Biz)'에서 뉴스레터 작성과 자료 분석, 보고서 생성 기능을 적용했다. SK하이닉스 사내 AI 도구에도 경량 모델을 공급해 문서 작성과 정보 정리 등에 활용하고 있다. 서비자 서비스 강화를 위해선 A.X K2를 '에이닷'의 AI 전화와 노트 기능에 적용, 통화 내용을 바탕으로 일정과 할 일을 추천하거나 메모를 자동으로 정리하는 기능을 제공한다.

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SK텔레콤은 향후 A.X 모델을 조(兆) 단위 매개변수 규모로 확대해 글로벌 AI 경쟁력을 확보한다는 계획이다.

김태윤 SK텔레콤 파운데이션 모델 담당은 "개인의 일상부터 사무 환경, 제조 현장까지 폭넓게 활용할 수 있도록 AI 모델을 고도화했다"며 "다양한 산업 분야에 A.X K2를 적용해 국가 AI 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com