'IBK가 만드는 중소기업 CEO REPORT', '2026 한국의 소비자대상' 상생·포용 부문 대상 수상

◇'IBK가 만드는 중소기업 CEO REPORT'. 사진제공=IBK기업은행

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'IBK가 만드는 중소기업 CEO REPORT'가 '2026 한국의 소비자대상' 상생·포용 부문 대상을 수상했다.

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'한국의 소비자대상'은 소비자 중심의 가치를 창출하고 사회적 책임을 실천하며, 기업과 소비자의 동반 성장에 기여한 기업과 브랜드를 선정해 시상하는 상이다.

'IBK가 만드는 중소기업 CEO REPORT'는 IBK기업은행이 발행하고 IBK경제연구소가 기획·제작하는 중소기업 전문 경제·경영 월간지로, 2005년 창간 이후 255개 우량·혁신 중소기업을 소개하는 등 중소기업에 특화된 전문 콘텐츠를 지속적으로 선보여 왔다.

경제·산업 동향과 경영 전략, 세무·노무 등 기업 경영에 필요한 실무 정보를 제공하는 한편, 성장 가능성이 높은 중소기업과 CEO를 꾸준히 소개하며 현장의 성공 사례와 경영 노하우를 공유하고 있다. 또한 IBK경제연구소 전문 인력이 직접 분석한 산업 리포트를 매월 수록해 중소기업 경영 현장에서 활용도를 높이고 있다. 특히 지난해부터 웹진 서비스를 운영하며 콘텐츠 접근성과 이용 편의성을 높였고, 올해 하반기부터는 독자들의 호응이 높았던 세무·노무 등 매거진 콘텐츠를 기존 CEO 대상 비즈레터에도 함께 제공하며 콘텐츠 전달 채널을 확대했다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 지난해 한국광고학회가 주관한 '2025 올해의 브랜드상'에 이어 올해 '한국의 소비자대상'까지 수상하며 2년 연속 브랜드 가치를 인정받게 됐다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com