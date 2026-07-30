휴가철 종합선물세트 '테마파크' 즐기기…신규 어트렉션부터 물놀이까지

◇롯데월드가 최근 '콩X고질라: 더 라이드'를 선보였다. 괴수 중심의 '몬스터버스' 세계관을 구현한 어트렉션으로, 3년여간 개발에 공을 들였다. 사진=김세형

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테마파크의 매력은 액티비티한 어트랙션에만 있지 않다. 한 공간에서 느끼는 다양한 나라의 분위기, 여럿이 함께 즐길 수 있는 콘텐츠, 친근한 캐릭터까지 오랜 시간 쌓아온 이야기가 곳곳에 담겨 있다. 테마파크에 사계절 내내 사람들의 발길이 이어지는 이유다. 여름 휴가철을 맞아 각기 다른 매력을 선보이고 있는 국내 대표 테마파크. 테마파크의 하루는 잃어버린 일상의 활력을 되찾고, 나이를 떠나 누구에게나 설렘을 선사하는 시간을 선사한다.

◇롯데월드의 '콩X고질라: 더 라이드'는 라스베이거스 스피어의 몰입형 영상 콘텐츠처럼 영상과 탑승 움직임이 연동돼 4D 형태의 체험을 제공한다. 사진=김세형

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IP 공화국 롯데월드, '콩X고질라: 더 라이드'

롯데월드는 올해 개장 37주년을 맞았다. 1989년 7월 12일 국내 최초 실내 테마파크로 문을 연 롯데월드는 '모험과 환상의 나라'를 테마로, 세계여행을 하는 듯한 경험을 경쟁력으로 내세웠다. 1989년 해외여행 전면 자유화가 시행된 점을 감안하면 당시 롯데월드는 쉽게 접하기 어려웠던 해외 문화를 간접 체험하는 공간이기도 했다. 롯데월드의 마스코트인 로티와 로리와 함께 떠나는 세계 여행. 주요 어트랙션마다 세계 각 지역의 분위기와 스토리를 담았다. 유럽풍 공간과 스페인 해적선, 아라비안나이트를 모티브로 한 신밧드의 모험, 프랑스 혁명을 소재로 한 후렌치 레볼루션, 고대 인도 왕국을 배경으로 한 정글탐험보트 등은 롯데월드가 간직해 온 대표적인 테마형 어트랙션이다.

꿈과 환상을 중심으로 했던 롯데월드는 최근 '모험'과 '체험'을 강조하는 방향으로 변화하고 있다. 롯데월드 3층에 있던 정글탐험보트 자리에는 '콩X고질라: 더 라이드'가 새롭게 들어섰다. '콩X고질라: 더 라이드'는 지난 24일 선보인 신규 다크라이드다. 다크라이드는 차량이나 보트 등 탑승물(Vehicle)을 타고 레일·수로 등 정해진 경로를 따라 이동하며, 쇼세트로 연출된 공간과 이야기를 체험하는 형태의 놀이기구를 말한다. 롯데월드는 3년여간 개발에 공을 들였으며, 신규 도입을 위해 상당한 투자를 단행했다. 정확한 금액은 공개하지 않았지만 과거 약 500억원이 투입된 '파라오의 분노'보다 더 많은 비용이 들어간 것으로 알려졌다.

◇'콩X고질라: 더 라이드'의 대기공간은 지구를 수호하는 비밀 조직 '모나크'의 42번째 전초기지 'M-42'로 구성됐다. 사진=김세형

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'콩X고질라: 더 라이드'의 가장 큰 매력은 스토리다. 킹콩과 고질라가 등장하는 '몬스터버스' 세계관을 세계 최초로 테마파크에 구현했다. 탑승 전 대기 공간부터 관람객의 몰입을 이끈다.

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어트랙션 이용 전 지나게 되는 대기장은 괴수 세계관을 이해하는 공간이다. 지구를 수호하는 비밀 조직 '모나크'의 42번째 전초기지 'M-42'는 요원이 작전에 투입되기 전 거쳐야 하는 장소로 구성됐다. 연구원의 작전 브리핑을 듣고 공중 탐사선의 모습을 확인하면 본격적인 탑승 준비가 끝난다.

탑승 전 소지품 보관은 필수다. 넓은 공중 탐사선에 오르면 긴 여정이 시작된다. 예상보다 긴 탑승 시간도 특징이다. 자율주행 방식으로 움직이는 탐사선 양옆에는 영화 속 배경이 펼쳐지고, 영상에 맞춰 상하좌우로 움직이며 몰입감을 높인다.

◇'콩X고질라: 더 라이드'의 탐승이 끝나면, 대형 킹콩 조형물이 탑승객을 반긴다. 사진제공=롯데월드

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특히 두 곳의 주요 공간에서 진행되는 비행 체험은 강렬하다. 라스베이거스 스피어의 몰입형 영상 콘텐츠처럼 영상과 탑승 움직임이 연동돼 4D 형태의 체험을 제공한다.

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기존 미디어 어트랙션인 '와일드 투어(와일드 윙·와일드 정글·와일드 밸리)', 대형 스크린 영상과 모션 시뮬레이터를 결합한 '플라이 벤처'와 비슷한 성격을 지녔지만, 몰입감과 탑승 경험 측면에서는 한층 발전했다. 가족형 어트랙션이면서도 스릴을 즐길 수 있는 콘텐츠로 완성도를 높였다.약 11분간 이어지는 '콩X고질라: 더 라이드'의 여정은 롯데월드가 IP를 활용한 체험형 콘텐츠 강화에 나서고 있음을 보여준다.

아쉬운 점도 있다. 어트랙션 자체의 완성도 때문은 아니다. 콘텐츠만 놓고 보면 충분히 매력적이다. 다만 로티와 로리 등 롯데월드가 자체적으로 보유한 IP와 롯데월드만의 고유한 스토리가 약해졌다. 롯데월드는 포켓몬, 다크 문, 배틀그라운드, 메이플스토리 등 다양한 IP와 최근 글로벌 영화 IP인 '콩(킹콩)과 고질라'까지 확보하며 외부 IP 활용 폭을 넓히고 있다.

다행인점은 내부 콘텐츠를 통해 롯데월드만의 색을 유지하려는 시도가 이뤄지고 있다는 것이다. 롯데월드는 8월 20일까지 민속박물관에서 관객 참여형 공포 공연 'STAY ALIVE IN MUSEUM'을 선보인다. 관객이 극중 인물이 돼 스스로 선택하며 각기 다른 결말을 맞는 형식으로, 박물관 전체 공간을 활용해 생존을 체험하는 콘텐츠다. 롯데월드 중심 공간인 아이스링크에서는 8월 31일까지 뮤지컬 '겨울왕국' 테마의 'Frozen Ice Fantasy'가 운영된다. 매일 오후 2시와 오후 5시 30분에는 인공 눈과 조명을 활용한 공연이 펼쳐진다. 눈 내리는 테마파크라는 경험은 롯데월드만의 차별화된 즐거움이다.

◇에버랜드오는 31일부터 8월 16일까지 여름밤 스페셜 워터 디제잉 파티 '밤밤 썸머 나이트'를 매일 밤 개최한다. 사진제공=에버랜드

에버랜드 첨벙첨벙 물놀이, 한밤의 사파리까지

에버랜드는 동물원과 다양한 어트랙션을 즐길 수 있는 야외 테마파크다. 콘텐츠 대부분이 야외 공간에 조성돼 계절 영향을 크게 받는다. 봄과 가을을 찾는 방문객이 많은 이유다. 에버랜드는 여름철 계절성을 극복하기 위해 자체 워터 콘텐츠와 야간 프로그램, 테마파크 인근 워터파크인 캐리비안 베이를 주요 콘텐츠로 내세운다.

올여름도 마찬가지다. 에버랜드는 7월 31일부터 8월 16일까지 여름밤 스페셜 워터 디제잉 파티 '밤밤 썸머 나이트'를 매일 운영한다. 낮에 진행되는 '슈팅워터펀 시즌2'가 워터쇼 중심이라면, '밤밤 썸머 나이트'는 디제잉 공연과 워터 효과를 결합한 야간형 음악 축제에 가깝다. 유명 레게 아티스트 오운(OWN)이 진행을 맡아 관객과 함께 노래하고 춤추는 등 참여 요소를 강화했다. 에버랜드는 낮보다 더욱 트렌디하고 활기찬 야외 뮤직 페스티벌 분위기를 선보인다는 계획이다. 에버랜드는 8월 중순까지 매주 금요일과 토요일 야간 개장을 밤 11시까지 확대 운영한다. 한여름밤 반딧불이 축제와 썸머 나이트 사파리 등도 대표적인 야간 콘텐츠다.

◇에버랜드는 8월 30일까지 캐리비안 베이를 함께 즐길 수 있는 '캐버랜드(캐리비안 베이+에버랜드)'를 운영한다. 사진제공=에버랜드

에버랜드는 캐리비안 베이와 함께 즐기는 '캐버랜드(캐리비안 베이+에버랜드)'도 운영한다. 8월 30일까지 캐리비안 베이를 이용한 고객은 방문 당일 에버랜드를 무료로 이용할 수 있어, 워터파크에서 물놀이를 즐긴 뒤 테마파크의 야간 콘텐츠까지 경험할 수 있다.

◇서울랜드는 8월 17일까지 매일 밤 9시 '서울랜드 썸머 불꽃축제'를 진행한다. 사진제공=서울랜드

서울랜드, 불꽃·K호러로 즐기는 여름밤

서울랜드는 수도권에서 접근성이 뛰어난 과천이라는 지리적 장점을 바탕으로 올여름 야간형 콘텐츠를 경쟁력으로 내세우고 있다.서울랜드는 8월 17일까지 '서울랜드 썸머 불꽃축제'를 진행한다. 매일 밤 9시 지구별무대 야간 공연 종료 후 열리는 불꽃축제는 K팝을 배경으로 여름밤 하늘을 화려하게 수놓는다.

◇서울랜드는 8월 17일까지 여름밤을 특별하게 만드는 'K-납량 특집' 이벤트를 주말과 공휴일에 진행한다. 사진제공=서울랜드

서울랜드는 여름밤을 특별하게 만드는 'K-납량 특집' 이벤트도 불꽃축제 기간 주말과 공휴일 진행한다. 연꽃분수 일대에 조성된 '귀신 놀이터'에서는 저승사자, 구미호, 도깨비, 무당귀 등 한국 전통 설화 속 귀신들을 현대적으로 재해석한 K-귀신 캐릭터들이 관람객을 맞는다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com