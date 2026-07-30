반복되는 중대재해 사고 '아워홈'…안전관리 시스템 시험대 올라

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종합식품기업 아워홈의 안전관리 및 관리감독 체계가 시험대에 올랐다. 최근 1년여 만에 주요 사업장에서 3건의 근로자 사망사고가 발생하면서 안전관리 실효성에 대한 우려가 커지고 있다. 업계 일각에선 사고 원인을 넘어 안전관리 시스템이 제대로 작동하고 있지 않은 게 아니냐는 지적이 나온다.

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29일 아워홈과 유통업계 등에 따르면 아워홈의 지배회사인 한화는 지난 28일 종속회사 주요경영사항 공시를 통해 아워홈에서 중대재해가 발생했다고 공시했다. 지배회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조의2(종속회사의 주요경영사항) 제1항 제8호에 따른 조치다.

아워홈의 중대재해 사고는 지난 23일 음성2공장에서 발생했다. 외부업체 소속 작업자가 냉동기 실외기 냉매 유출에 관한 보수 작업 진행 중 쓰러진 상태로 발견됐고, 병원으로 이송 중 사망했다. 사망 원인은 확인되지 않았다. 아워홈은 사고 다음 날인 24일 고용노동부에 중대재해 발생 사실을 보고했다. 경찰과 고용노동부는 현장 확인 조사를 실시하고 정확한 사고 원인과 경위를 조사하고 있다. 기저질환을 비롯해 냉매 가스 누출에 따른 질식, 감전 등 다양한 가능성을 두고 조사하고 있으며 실외기 보수 및 냉매 유출 작업 시 발생할 수 있는 위험을 방지하기 위한 안전수칙 준수 여부도 살피는 것으로 알려졌다. 아워홈 관계자는 "냉동 장비 수리를 진행하던 외부업체 직원이 작업 도중 원인 불명으로 쓰러져 급히 병원으로 옮겼으나 끝내 사망하셨다"며 "고인의 명복을 빌며 사인 규명을 위한 관계 기관 조사에 적극 협조할 것"이라고 밝혔다.

눈길을 끄는 건 아워홈의 중대재해 사고가 이번이 처음이 아니라는 점이다. 지난해부터 올해까지 사업장에서 크고 작은 사고가 발생했다. 최근 중대재해 사고에 앞서 지난 6월 8일 아워홈 용인2공장에서 50대 하청 노동자가 컨베이어벨트에 목 부위가 끼는 사고가 발생했고, 치료를 받던 노동자는 지난 15일 사망했다. 용인2공장의 경우 지난해에도 중대재해 사고가 발생한 곳이다. 지난해 4월 30대 내국인 근로자가 냉각 기계에 목이 끼여 숨졌고, 지난해 3월의 경우 중대재해는 아니지만 30대 외국인 여성 근로자가 기계에 손과 팔이 끼여 다친 사고가 있었다.

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아워홈은 지난해 4월 용인2공장 사고 발생 이후 사고 조사에 협조하고 재발 방지를 위한 안전관리 강화에 나서겠다고 밝힌 바 있다. 지난 6월 사고 이후에는 김태원 아워홈 대표가 전 사업장 긴급 안전점검과 재발 방지 대책 마련도 주문했다. 그러나 아워홈에서 최근 1년여 사이 일어난 중대재해 사고는 3건에 달한다. 사고 원인에는 차이가 있지만, 사고 발생 자체를 두고 업계 안팎에서 안전관리 감독 체계가 제대로 작동하고 있는지에 대한 의문을 제기하는 이유다.

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아워홈은 중대재해 사고와 관련해 책임감을 느끼고, 관계 당국의 조사에 최대한 협조한다는 입장이다. 중대재해 재발 방지를 위한 안전관리 노력도 지속하고 있다고 강조했다. 아워홈 관계자는 "지난해 4월 사고 이후 제조·물류 전 사업장을 대상으로 정밀 안전진단 및 설비 위험성 평가를 실시하고, 안전환경 분야에 대한 추가 투자와 함께 개선 조치를 진행해왔다"며 "올해는 안전 관련 예산을 전년 대비 2배 이상 확대해 집행한 바 있다"고 말했다. 이어 "중대재해 사고 방지를 위해 협력업체가 관련 법령 및 자체 안전관리 기준에 따라 근무할 수 있도록 소속 근로자를 대상으로 작업 전 안전교육과 작업 내용 및 위험요인에 대한 교육을 실시하도록 관리하고 있다"고 강조했다. 다만 그는 "사고가 발생한 것에 대해 회사는 무한한 책임을 느끼고 있으며, 재발 방지 대책 마련에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com