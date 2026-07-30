"성형 30회 이상" 방송인, 4번째 가슴 확대…"P컵이 목표"

사진출처=유튜브, 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 30회가 넘는 성형수술 사실을 공개해 화제를 모았던 일본 여성 방송인 '바닐라(Vanilla)'가 네 번째 가슴 확대수술을 받았다고 밝혔다.

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닛칸스포츠 등 일본 매체들에 따르면 바닐라는 최근 도쿄미용외과 아소 야스시 대표원장의 유튜브 채널에 출연해 네 번째 가슴 확대수술을 진행하는 과정을 공개했다.

바닐라는 지금까지 2010년, 2013년, 2018년 세 차례에 걸쳐 같은 병원에서 가슴 확대수술을 받았으며, 이번에도 아소 원장의 상담을 거쳐 수술을 결정했다.

그녀는 이번 수술을 통해 가슴 크기를 기존보다 3컵 더 키워 P컵까지 확대하고 싶다는 의사를 밝혔다.

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수술은 실리콘 보형물을 이용한 가슴 확대와 함께 눈 밑 애교살 부위 히알루론산 주입, 얼굴 전체 리쥬란 시술, 실 리프팅까지 동시에 진행됐다. 이번 확대 수술에서 기존 삽입돼 있던 625㏄짜리 실리콘 보형물이 제거되고 755㏄ 보형물로 교체됐다.

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한편 바닐라는 본명과 나이, 출신지를 공개하지 않은 채 활동 중이다. 공식 홈페이지에는 출신지를 프랑스 베르사유궁전이라고 기재하는 등 독특한 콘셉트를 유지하고 있다.

그녀는 성형수술 대신 '커스텀(Custom)'이라는 표현을 사용하며, 자신의 최종 목표를 '프랑스 인형 같은 외모'라고 여러 차례 밝혀왔다.

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또한 지금까지 외모를 바꾸기 위해 사용한 비용이 3억 5000만엔(약 31억원)에 이른다고 공개해 큰 화제를 모으기도 했다.

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바닐라는 일본 인기 예능 프로그램 '다운타운 DX', '아리요시 재팬' 등에 100회 이상 출연했으며 영화 '마작방랑기 2020'에도 출연했다.

이 밖에 DJ, 호스트클럽 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com