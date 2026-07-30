"히로시마 원폭이 만든 지구에 없던 금속"…81년 만에 신물질 발견

사진출처=미국 국립문서보관소

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[스포츠조선 장종호 기자] 1945년 일본 히로시마에 투하된 원자폭탄이 지구에서 한 번도 발견된 적 없는 새로운 금속 물질을 만들어냈다는 연구 결과가 나왔다.

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핵폭발 과정에서 초고온과 초고속 냉각이라는 극한 환경이 기존에는 존재하지 않던 원자 구조를 가진 합금을 탄생시켰다는 것이다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 이탈리아 피렌체대학교 연구진은 일본 히로시마만 해변의 모래에서 채취한 미세한 방사성 낙진 입자를 분석한 결과, 지금까지 알려진 어떤 금속과도 일치하지 않는 새로운 다원소 합금을 발견했다고 밝혔다.

연구진이 분석한 대상은 원폭 폭발 당시 생성된 유리질 미세입자인 이른바 '히로시마이트(Hiroshimaite)' 내부에 포함된 금속 결정이었다. 이 입자는 폭발 당시 건물과 토양, 유리, 각종 금속 구조물이 순간적으로 증발한 뒤 다시 응축되면서 형성된 것으로 알려져 있다.

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전자현미경과 화학 조성 분석, 단결정 X선 회절 분석 등을 이용해 34개의 미세 입자를 조사한 결과, 불과 수 마이크로미터(㎛) 크기의 금속 입자 하나가 연구진의 관심을 끌었다.

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이 금속은 철(Fe), 크롬(Cr), 니켈(Ni), 망간(Mn), 몰리브덴(Mo), 규소(Si), 알루미늄(Al) 등 스테인리스강에서 흔히 볼 수 있는 원소들로 구성돼 있었지만, 원자 배열 방식은 지금까지 알려진 어떤 합금과도 일치하지 않았다.

연구진은 핵폭발 순간 섭씨 7000도를 웃도는 초고온에서 도시 전체가 기화되며 금속 증기 구름이 형성됐고, 이후 팽창하는 화염구 속에서 수천 분의 1초 만에 급격히 냉각되면서 원자들이 일반적으로는 형성될 수 없는 독특한 결정 구조에 갇힌 것으로 추정했다.

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연구팀은 확보한 결정 구조를 기존 수천 종의 금속 데이터베이스와 비교한 결과 동일한 사례를 찾지 못했으며, 원폭 화염구 내부에서만 생성될 수 있었던 새로운 합금으로 결론 내렸다.

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연구진은 "1945년 히로시마 상공에서 발생한 원자폭탄 폭발 과정에서 형성된 것으로 보이는 미지의 다원소 합금을 확인했다"며 "혼합된 금속 증기가 응축된 뒤 초고속 냉각을 거치면서 생성된 것으로 판단된다"고 설명했다.

연구진은 이번 발견이 재료공학 분야에서도 중요한 의미를 갖는다고 평가했다. 자연 상태에서는 만들기 어려운 새로운 원자 구조를 실험실에서 재현할 수 있다면 강도와 내열성, 경량성을 동시에 갖춘 차세대 금속 소재 개발로 이어질 가능성이 있기 때문이다.

또한 히로시마 낙진 속에는 아직도 분석되지 않은 새로운 물질이 더 존재할 가능성도 제기했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com