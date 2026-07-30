"매력적인 눈의 비밀 찾았다"…'흰자위' 많이 보일수록 호감도↑

흰자위(공막) 노출 면적이 약 31.5%인 얼굴(왼쪽)과 약 43.8%인 얼굴. 사진출처=PLOS One

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[스포츠조선 장종호 기자] 사람들이 매력적이라고 느끼는 눈은 어떤 모습일까. 눈동자 주변의 흰자위가 더 많이 드러날수록 상대방에게 더욱 매력적이고 신뢰감 있는 인상을 준다는 연구결과가 나왔다.

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캐나다 퀘벡대학교·몬트리올대학교 연구진은 눈 흰자위(공막, sclera)가 많이 보이는 얼굴일수록 매력도와 신뢰도, 사교성이 모두 높게 평가된다는 연구 결과를 국제학술지 '플로스 원(PLOS One)'에 최근 게재했다.

연구진은 남녀 얼굴 사진 50장을 디지털 방식으로 수정해 홍채 주변의 흰자위가 보이는 면적만 조금씩 다르게 조정했다. 이후 162명의 참가자들에게 사진을 보여주고 얼굴의 매력과 신뢰감, 사교성 등을 평가하도록 했다.

실험에서는 흰자위 노출 면적이 약 31.5%인 얼굴과 약 43.8%인 얼굴을 비교했다.

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분석 결과, 흰자위가 더 많이 보이는 얼굴이 그렇지 않은 얼굴보다 매력 점수가 높았으며, 신뢰할 수 있고 사교적인 사람이라는 평가도 더 많이 받았다.

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연구진은 이러한 결과가 인간이 눈을 통해 상대방의 감정과 의도를 읽는 데 매우 민감하기 때문이라고 설명했다. 눈이 커 보이고 흰자위가 많이 드러나면 표정 변화가 더 잘 전달되고 시선의 방향도 쉽게 파악할 수 있어 긍정적인 첫인상을 형성한다는 것이다.

또한 연구진은 흰자위 노출이 많은 눈이 젊음과 건강을 암시하는 신호일 가능성도 제시했다.

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사람은 일반적으로 20~25세 무렵 공막 노출이 가장 크며, 나이가 들수록 눈꺼풀과 눈 주변 근육, 피부가 처지면서 흰자위가 보이는 면적이 점차 줄어드는 경향이 있기 때문이다. 다시 말해 상대적으로 흰자위가 많이 보이는 눈은 젊고 활력이 있는 인상을 줄 수 있다는 설명이다.

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연구진은 아울러 사람은 영아기부터 타인의 시선을 따라가려는 본능을 가지고 있으며, 눈을 통해 상대의 관심 대상과 감정, 행동을 예측하는 능력을 발달시켜 왔다고 설명했다. 따라서 공막이 더 많이 노출될수록 시선을 읽기 쉬워 사회적 상호작용에서도 긍정적인 평가를 받을 가능성이 높다고 분석했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com