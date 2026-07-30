"장작 대신 수류탄 넣었다" 요리하다가 기절초풍, 알고 보니…

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 한 노인이 아궁이에 장작 대신 수류탄을 연상시키는 물체를 넣어 한바탕 소동이 벌어졌다.

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다행히 실제 폭발물이 아닌 학교 수업용 모형으로 확인되면서 해프닝으로 마무리됐다.

잉샹뉴스 등 중국 매체들에 따르면 29일 후난성 첸저우에 사는 여성은 음식을 준비하던 중 기겁을 했다.

시어머니가 불을 지피기 위해 아궁이에 넣은 물체를 자세히 보니 수류탄과 비슷했기 때문이었다.

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며느리 후 모씨는 "처음에는 정말 큰일이 날 줄 알고 너무 놀랐다"며 "나중에 확인해 보니 폭발물이 아니라 학교 체육 수업에서 사용하는 모형이었다"고 당시 상황을 전했다.

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해당 물체는 후씨의 남편이 학교에서 활용한 것을 집으로 가져온 것으로 알려졌다. 체육 수업이나 교육용으로 활용되는 모형이었지만, 외형이 실제 수류탄과 비슷해 가족을 놀라게 한 것으로 전해졌다.

이 영상은 현지 SNS에서 화제가 됐다. 네티즌들은 "시골에서 벌어진 예상 밖의 웃픈 상황", "실제 폭발물이었다면 큰 사고로 이어질 수 있었다", "수업 시간에 왜 이런 걸 사용하지?" 등의 반응을 보였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com