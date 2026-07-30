서울관광재단, 관광 스타트업 5곳 모집…사무공간·투자유치 지원

서울관광재단이 서울 관광산업 혁신을 이끌 유망 관광 스타트업을 모집한다. 선정 기업에는 서울관광플라자 입주 공간과 함께 액셀러레이팅, 투자유치, 네트워킹 등 성장 지원 프로그램이 제공된다.

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30일 서울관광재단에 따르면 8월 17일 오후 6시까지 '2027 서울관광플라자 신규 입주 스타트업' 5개사를 모집한다. 모집 대상은 '중소기업창업지원법'에 따른 창업 7년 미만 기업으로, 서울 관광 활성화와 관련된 사업을 영위하는 개인 또는 법인사업자다. 입주 공간은 서울 종로구 청계천로 서울관광플라자 9·10층에 마련된다. 모집 규모는 2인실 1개, 10인실 3개, 12인실 1개 등 모두 5개 사무실이다. 입주 기간은 2027년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년이며, 연장 심사를 거쳐 한 차례에 한해 최대 2년까지 입주할 수 있다. 신청은 구글폼 작성과 신청 서류 제출을 모두 완료해야 접수된다. 이후 1차 서류평가와 2차 발표평가를 거쳐 최종 입주 기업을 선정할 예정이다.

선정 기업에는 독립 사무공간과 회의실, 코워킹 스페이스 등 업무 인프라를 비롯해 전담 멘토링과 액셀러레이팅 프로그램, 투자유치(IR) 및 데모데이 참가 기회, 투자사와 유관기관 네트워킹 등 다양한 지원이 제공된다.

이준 서울관광재단 글로벌관광산업팀장은 "올해 방한 외래관광객 2000만명 돌파가 예상되는 만큼 체류형·로컬 경험 중심으로 변화하는 관광 트렌드에 맞는 스타트업을 적극 발굴하겠다"며 "투자유치와 해외 진출 등을 지원해 서울 관광산업을 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com