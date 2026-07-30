"하마터면 대형사고"…착륙한 여객기서 보조배터리 발화

사진출처=CNN

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[스포츠조선 장종호 기자] 활주로에 착륙한 여객기 내부 선반에 있던 보조배터리가 갑자기 불이 붙는 사고가 발생했다.

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다행히 승무원의 신속한 대응으로 화재는 곧바로 진압됐으며, 인명 피해는 없는 것으로 전해진다.

CNN 등 외신들에 따르면 지난 24일 중국 란저우를 출발, 구이양에 도착한 중국동방항공 MU2421편이 착륙 후 활주로를 이동하던 중 소란이 발생했다. 기내 수납함에 있던 승객의 보조배터리에서 연기가 피어오르며 불꽃이 튀었던 것.

승객들은 공포에 휩싸였고, 승무원들은 곧바로 달려와 소화기를 사용해 진화했다.

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항공사 측은 "기체에 경미한 연기 흔적만 남았으며, 승객과 승무원 모두 무사하다"고 밝혔다. 전문가들은 리튬이온 배터리의 '열폭주(thermal runaway)' 현상이 원인일 가능성이 높다고 분석했다.

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항공 전문가들은 "보조배터리 화재는 드물지만 발생 시 위험성이 크다"며 "승객들은 반드시 인증된 제품을 사용하고, 기내 규정을 준수해야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com