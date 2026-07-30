"여성 맨발 담근 물 한 컵에 1만원"…코스프레 행사 '발음료 판매' 논란

사진출처=더우인, 시나 파이낸스

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 대형 애니메이션 행사에서 여성 코스튬 플레이어들이 자신의 발을 담근 물을 판매하는 이벤트를 진행해 논란이 일고 있다.

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관람객들이 줄을 서서 구매할 정도로 관심이 쏠렸지만, 행사 주최 측은 현장 질서와 행사 이미지를 이유로 참가자들을 퇴장 조치했다.

시나 파이낸스 등 중국 매체들에 따르면 최근 광둥성 광저우에서 열린 '파이어플라이 코믹 컨벤션(Firefly Comic Convention)'에서 일부 여성 코스튬 플레이어들이 레몬 조각을 넣은 대형 물통에 맨발을 담근 뒤, 관람객들에게 한 컵당 50위안(약 1만원)에 판매했다.

현장에는 '오락을 위한 이벤트일 뿐이며 부적절한 행위를 유도하려는 의도는 없다'는 안내문도 함께 게시됐다.

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이색적인 행사 소식이 알려지자 많은 관람객들이 '발 음료(Feet Juice)'를 구매하기 위해 줄을 섰고, 일부는 사진과 영상을 촬영해 소셜미디어에 공유했다.

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실제로 구매자들이 해당 물을 마셨는지는 확인되지 않았지만, 온라인에 확산된 영상에는 일부 남성 관람객들이 여성의 발에서 떨어지는 물을 받으려 바닥에 누워 입을 벌리거나, 발을 직접 만지는 모습 등이 담겨 있었다고 현지 매체는 전했다.

행사 현장이 혼잡해지고 논란이 커지자 주최 측은 해당 여성 코스튬 플레이어들에게 현장을 떠나 달라고 요청했다.

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주최 측은 이 같은 행위가 행사 운영 규정을 위반했으며, 공공질서 유지와 행사 이미지 보호를 위해 허용할 수 없다고 설명했다.

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소식을 접한 현지 네티즌들은 "파는 사람도 이해하기 어렵지만, 사는 사람도 놀랍다"고 비판했고, 또 다른 사람들은 "감염내과 의사들이 보면 기가 막힐 일"이라고 지적했다.

일부는 "젊은 세대가 공공질서와 기본적인 사회적 규범을 잊고 있는 것 아니냐"며 강한 처벌이 필요하다는 의견을 내놓기도 했다.

중국에서는 최근 애니메이션과 코스프레 문화가 빠르게 성장하면서 전국적으로 연간 400개 이상의 대형 관련 행사가 열리고 있으며, 인기 행사에는 최대 40만 명이 방문하는 것으로 알려져 있다.

그러나 일부 참가자들의 과도한 퍼포먼스가 반복적으로 논란을 빚고 있다.

지난 5월 광저우에서 열린 행사에서는 여성 코스튬 플레이어가 차량 위에서 촬영을 진행하던 중 다수의 남성 관람객이 몰려 발을 만지는 일이 발생해 경찰이 출동했다.

또 지난 6월 광둥성 중산시에서 열린 행사에서는 한 촬영업체가 여성 모델들에게 노출이 심한 의상을 입히고 자극적인 퍼포먼스를 진행해 온라인 홍보에 활용하면서 여론의 비판을 받은 바 있다.

한편 이에 앞서 지난 5월엔 미국의 한 애니메이션 행사에서 참가자들이 '발음료'를 컵당 10~30달러에 판매해 논란을 일으킨 바 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com