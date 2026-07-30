놀면서 운동까지.... MZ세대 관심끄는 실내 스포츠 테마파크 '스몹'

무더운 여름 눈길을 끄는, 다이내믹 실내스포츠 테마파크 '스몹'

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경기 수원시 장안구 '스몹(Smob)' 수원점.

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한 남성이 무릎을 굽혔다 펴기를 반복하면서 그네를 온몸으로 타고 있다. 그의 머리 위엔 한 여성이 짚라인에 몸을 맡긴 채 왕복 66m 코스를 빠른 속도로 지나간다.

동갑내기 여자친구와 함께 찾았다는 대학생은 "사회관계망서비스(SNS)에서 보고 와 봤는데 데이트 코스로 좋은 것 같다"면서 이마에 흐르는 구슬땀을 닦았다.

실내 스포츠 테마파크 스몹이 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생)를 중심으로 인기를 끌고 있다. 개인은 물론 회사 워크숍을 이 곳에서 열고 싶다는 회사들의 대관 문의도 많다.

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스몹(당시 스포츠몬스터)은 2016년 경기 하남시 스타필드 하남점에 첫 둥지를 틀었다. 코로나 팬데믹 이후인 2022년 스몹은대대적 변신을 단행했다. 회사 이름을 바꾸고 '세계 최초 어른들의 놀이터'라는 슬로건을 달았다. SNS를 적극 이용한 마케팅을펼쳤고 MZ세대에게 인기가 많은 인플루언서와 BTS, 트와이스 같은 유명 연예인과 영상 콘텐츠도 제작했다.

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고객 중 20대가 60%에 달한다.가족 고객도 많다. 스몹 관계자는 "MZ세대 사이에선 웰니스 트렌드가 유행하는 등 건강을 중요하게 여기는 경향이 뚜렷하다"면서 "재미있게 놀면서 운동도 할 수 있는 스몹이 인기가 많은 것도 그런 이유라고 본다"고 했다.

700평 이상의 대형 공간엔 미디어아트와 어트랙션이 결합해 있다. 특히 9m 높이에서 출발하는 왕복 66m 짚라인, 6m 높이에서 9개의 장애물 코스를 건너가는 로프코스, 대형 슬라이드, 360 스윙, 클라이밍 등 다양한 스포츠 액티비티를 즐길 수 있는 컨텐츠로 구성돼 있다.

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스몹 관계자는 "수원점의 경우 유명 공간 기획자인 허재영 디렉터 팀과 협업해 디자인적으로도 볼거리를 제공해 이용객들에게 또다른시각적 즐거움을 넘어 주고 있다"고 설명했다.

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현재 스몹은 전국에 4개(하남, 고양, 수원, 대전) 지점을 두고 있다. 수원점 등 3개는 모두 신세계 복합 쇼핑몰 스타필드에 입점해 있고 나머지 한 곳은 대전 신세계백화점에 들어섰다.