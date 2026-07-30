SK브로드밴드, 행복얼라이언스 스쿨 운영…인천 어린이 대상 진로 체험 기회 제공

SK브로드밴드가 인천 지역 어린이들을 대상으로 방송국 견학과 뉴스 제작 체험 프로그램을 운영하며 진로 탐색 기회를 제공했다.
30일 SK브로드밴드에 따르면 지난 29일 사회공헌 네트워크 '행복얼라이언스'가 주관하는 '행복얼라이언스 스쿨' 일환으로 B tv 인천방송에서 지역 어린이 대상 방송 제작 체험 교육을 진행했다. '방송 뉴스 이렇게 만들어요'를 주제로 어린이들이 지역방송국에서 뉴스와 프로그램이 제작되는 과정을 직접 체험하고 방송 관련 직업을 이해할 수 있도록 했다.
교육 프로그램은 취재기자, 촬영기자, 뉴스 PD, 기술감독, 아나운서 등 방송 제작에 참여하는 다양한 직무 소개와 함께 방송 시설을 활용한 모의 뉴스 녹화 체험 순으로 진행됐다.
박인서 SK브로드밴드 케이블방송사업담당은 "어린이들이 방송국이라는 생생한 현장에서 다양한 직업을 직접 체험하며 자신의 가능성을 발견할 수 있도록 프로그램을 기획했다"며 "미래 세대의 성장을 지원하는 ESG 활동과 사회공헌 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com