SK브로드밴드, 행복얼라이언스 스쿨 운영…인천 어린이 대상 진로 체험 기회 제공

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SK브로드밴드가 인천 지역 어린이들을 대상으로 방송국 견학과 뉴스 제작 체험 프로그램을 운영하며 진로 탐색 기회를 제공했다.

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30일 SK브로드밴드에 따르면 지난 29일 사회공헌 네트워크 '행복얼라이언스'가 주관하는 '행복얼라이언스 스쿨' 일환으로 B tv 인천방송에서 지역 어린이 대상 방송 제작 체험 교육을 진행했다. '방송 뉴스 이렇게 만들어요'를 주제로 어린이들이 지역방송국에서 뉴스와 프로그램이 제작되는 과정을 직접 체험하고 방송 관련 직업을 이해할 수 있도록 했다.

교육 프로그램은 취재기자, 촬영기자, 뉴스 PD, 기술감독, 아나운서 등 방송 제작에 참여하는 다양한 직무 소개와 함께 방송 시설을 활용한 모의 뉴스 녹화 체험 순으로 진행됐다.

박인서 SK브로드밴드 케이블방송사업담당은 "어린이들이 방송국이라는 생생한 현장에서 다양한 직업을 직접 체험하며 자신의 가능성을 발견할 수 있도록 프로그램을 기획했다"며 "미래 세대의 성장을 지원하는 ESG 활동과 사회공헌 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com