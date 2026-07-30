롯데호텔앤리조트, 리워즈 멤버십 개편…최상위 '다이아몬드' 신설, 혜택 강화

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롯데호텔앤리조트가 통합 멤버십 프로그램 '롯데호텔 리워즈'를 개편한다. 개편은 회원 등급을 세분화하고 승급 기준을 완화하는 형태로 진행, 고? 혜택을 강화하는 데 초점을 맞춰 진행된다. 롯데호텔앤리조트는 최근 호텔과 리조트 홈페이지를 통합하며 약 470만명의 회원을 하나의 리워즈 체계로 운영하고 있다. 이번 개편을 통해 '리워즈 500만 회원 시대' 기반을 마련한다는 계획이다.

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30일 롯데호텔앤리조트에 따르면 롯데호텔 리워즈 개편에 따른 회원등급과 혜택은 9월부터 적용된다. 가장 큰 변화는 회원 등급 체계다. 기존 클래식·실버·골드·플래티넘 등 4단계에서 멤버·실버·골드·플래티넘·다이아몬드 등 5단계로 개편하고, 최상위 등급인 '다이아몬드'를 새롭게 도입했다.

승급 기준도 대폭 완화했다. 실버 등급은 기존 연간 5박에서 2박으로, 골드는 25박에서 12박으로, 플래티넘은 50박에서 30박으로 낮췄다. 다이아몬드 등급은 연간 60박 이상 투숙하거나 11만 포인트를 적립한 고객에게 부여된다.

등급별 혜택이 강회된 것도 특징이다. 골드 회원에게는 조식 이용권이 새롭게 제공되며, 다이아몬드 회원은 식음업장 최대 15% 할인과 오후 3시 레이트 체크아웃, 객실 업그레이드, 웰컴 어메니티, 클럽라운지 이용 등 다양한 프리미엄 서비스를 받을 수 있다. 시그니엘 서울과 시그니엘 부산에서도 동일한 식음 할인 혜택을 적용해 서비스 일관성을 높였다.

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롯데호텔앤리조트는 멤버십 개편과 함께 프리미엄 브랜드 강화에 나설 예정이다. 우선 8월 롯데호텔 서울을 새 럭셔리 브랜드인 '더그랜드롯데 서울'로 새롭게 선보인다. 더그랜드롯데 서울은 '시간을 초월하는 품격과 우아함의 상징(An Icon of Timeless Elegance)'을 브랜드 철학으로 내세웠다. 객실과 유니폼, 시그니처 디저트, 플라워 스타일링, 향(Scent) 등 고객이 경험하는 모든 요소에 브랜드 정체성을 담아 차별화된 서비스를 제공한다는 계획이다.

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롯데호텔앤리조트 관계자는 "멤버십 개편은 고객 중심으로 회원 제도를 고도화해 여행과 일상에서 더욱 다양한 혜택을 제공하기 위한 것"이라며 "더그랜드롯데 서울 개관과 함께 프리미엄 브랜드 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com