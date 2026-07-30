롯데스카이힐CC·제주 아트빌라스, 화이트샌즈와 여름 이벤트 진행

◇롯데리조트 제주 아트빌리스

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롯데스카이힐CC와 제주 아트빌라스가 웨더웨어 브랜드 '화이트샌즈'와 협업해 여름철 고객 대상 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

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롯데호텔앤리조트에 따르면 8월 31일까지 롯데스카이힐CC 제주·부여에서는 롯데호텔 리워즈에 신규 가입한 고객에게 자외선 차단과 냉감 기능을 갖춘 화이트샌즈 쿨링 마스크를 제공한다. 롯데스카이힐CC 제주와 부여는 8월 혹서기 고객 서비스도 운영한다. 각각 이용객을 대상으로 쿨타월, 마스크를 제공한다.

제주 아트빌라스에서는 야외 수영장 풀사이드 바 메뉴를 이용한 뒤 사회관계망서비스(SNS) 인증을 완료한 고객에게 화이트샌즈의 '650F 원터치 자동폴딩 우양산'과 전용 스트랩을 선착순으로 증정한다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 "여름철 여행과 레저를 더욱 쾌적하게 즐길 수 있도록 시즌 특성을 반영한 이벤트를 마련했다"며 "다양한 브랜드와 협업해 고객 라이프스타일에 맞춘 프로그램과 혜택을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com