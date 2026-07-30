"2400억원 복권 당첨인데 도대체 왜?"…이번엔 여친 폭행, 교도소 '들락날락'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 2400억원 복권에 당첨된 남성이 여자친구를 폭행한 혐의로 또다시 경찰에 체포됐다.

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앞서 그는 복권 당첨 이후 폭행과 뺑소니, 난폭운전 등 각종 사건에 연루돼 수감된 바 있다.

ABC 등 미국 매체들에 따르면 켄터키주 스콧 카운티 경찰은 2025년 파워볼 복권 1억 6730만 달러(약 2400억원)에 당첨됐던 제임스 파딩을 폭행 등의 혐의로 체포했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 파딩은 지난 26일(현지시각) 자택에서 여자친구와 말다툼을 벌이던 중 양손으로 피해자의 목을 감아 조른 뒤 벽으로 밀어 올린 혐의를 받고 있다.

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피해 여성은 이날 오전 여행을 마치고 귀가한 뒤 말다툼이 시작됐으며, 이후 몸싸움으로 번졌다고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 피해자의 목 부위에서 육안으로 확인되는 상처를 발견했다고 밝혔다.

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파딩은 현재 스콧 카운티 구치소에 수감된 상태다.

파딩은 2025년 4월 켄터키주에서 판매된 파워볼 복권에 당첨되며 주 역사상 최대 규모인 1억 6730만 달러의 당첨금을 거머쥐었다.

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그는 당시 어머니를 위해 복권을 구입했다며 당첨금을 어머니와 함께 나누겠다고 밝혀 큰 관심을 받았다.

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하지만 행운의 기쁨은 오래가지 않았다.

같은 해 4월 말에는 플로리다주 피넬러스 카운티에서 1급 폭행 2건과 공무집행 방해 혐의로 체포됐다. 그는 해당 사건에 대해 무죄를 주장했으며, 2026년 2월 재판에서도 혐의를 부인했다.

이어 2025년 11월에는 켄터키주 렉싱턴에서 시속 약 166~188㎞에 달하는 속도로 차량을 몰다 교통사고를 낸 뒤 현장을 벗어난 혐의로 조사를 받았다.

이 밖에도 과거 폭행, 경찰 협박, 불법 약물 소지 등 여러 형사 사건에 연루된 이력이 남아 있는 것으로 알려졌다.

한때 '인생 역전'의 상징으로 주목받았던 파딩은 복권 당첨 후 불과 1년여 만에 잇따른 범죄 혐의로 다시 법정에 서게 됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com