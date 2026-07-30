옥수수수염차부터 보리·치커리 로스팅 음료까지…'카페인 프리' 확산에 대체 커피 시장 ↑

최근 '카페인 프리(Free)' 트렌드 확산으로 대체 커피 시장이 빠르게 성장하고 있다.

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카페인으로 인한 불면, 불안, 피로 누적을 줄이면서도 커피 특유의 향과 감성을 즐길 수 있는 대체 커피에 대한 선호가 뚜렷해진 것. 여기에 건강·휴식·자기관리 중심의 '셀프케어 라이프스타일' 확산, 식물성 원료에 대한 관심, MZ세대의 가치소비 트렌드가 결합되면서 대체 커피 시장은 갈수록 확대되고 있다.

◇광동 V라인 옥수수수염차. 사진제공=광동제약

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'광동 V라인 옥수수수염차'는 구수한 맛은 물론 천연적으로 카페인을 함유하지 않아 부담없이 즐길 수 있는 차음료로, 지난 2006년 출시 이후 지난해까지 누적 판매량 16억 1258만 병을 기록했다. 이는 국민 1인당 약 31병씩 소비한 수준으로, 20년간 하루 평균 약 22만 병 판매된 셈이다.

광동제약은 제품 출시 20주년을 기념해 브랜드 아이덴티티를 한층 강화한 패키지 디자인을 새롭게 선보였다. 새 디자인은 'V라인' 로고를 보다 역동적으로 표현해 시각적 주목도를 높였으며, '가벼운 하루를 만드는 V-루틴' 슬로건을 새롭게 적용해 일상 속 자기관리의 의미를 담아냈다. 페트(PET) 타입 용기 디자인도 변경했다. 용기 하단은 옥수수수염 등 차 원재료의 형태와 질감을 현대적으로 재해석한 3D 입체 패턴을 적용해 시각적 차별성과 안정적인 그립감을 더했다. 또한 친환경 접착식 라벨(PP)과 하프라벨이 호환 가능한 구조로 설계했으며, 500mL 기준 용기 중량을 기존 대비 약 6.8% 줄여 플라스틱 사용 절감도 고려했다. 광동 V라인 옥수수수염차는 최근에는 변화하는 소비자 라이프스타일에 발맞춰 엄선한 원료를 사용한 '광동 옥수수수염차 유기농', 깔끔하고 부드러운 목넘김을 구현한 '광동 옥수수수염차 라이트' 등을 잇따라 선보이며 라인업을 다각화하고 있다.

◇카페 오르조 블렌드. 사진제공=티젠

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㈜티젠(TEAZEN)은 대체 커피 '카페 오르조'를 편의점 전용 소포장(10개입) 패키지로 새롭게 선보였다. GS25, CU, 세븐일레븐, 이마트24 등 국내 주요 편의점 4사 입점을 모두 완료했으며, 출시를 기념해 8월 말까지 1+1 프로모션도 진행한다. 올 초 첫 선을 보인 '티젠 카페 오르조'는 유럽산 보리를 원료로 한 대체 커피(커피 대용차)다. 보리를 정성껏 로스팅해 커피 특유의 향긋한 풍미와 깊은 맛은 살리면서도, 보리의 구수한 뒷맛으로 전체적인 밸런스를 완성했다. 카페인이 전혀 없어 밤에도 부담 없이 즐길 수 있고, 1스틱당 10kcal로 칼로리 부담도 적다.

◇롯데마트 제타플렉스 잠실점 커피 매대에서 '치코' 브랜드 대체커피 2종을 보고있는 김수진 롯데마트·슈퍼 기호식품팀 MD. 사진제공=롯데마트

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롯데마트는 지난 1일부터 치커리를 활용한 대체커피 '치코 마일드 로스트(2g*20입)'와 '치코 마일드 라떼(18g*20입)' 2종을 단독 출시해 판매 중이다.

'치코(CHYCO)'란 치커리(Chicory)와 커피(Coffee)를 결합해 만든 브랜드명이다. 치커리 뿌리를 로스팅해 커피 특유의 쌉싸름한 풍미와 깊은 바디감을 살린 것이 특징이다. 기존 시중에서 판매되는 대체커피의 경우 보리나 현미 등을 활용해 고소하고 구수한 맛을 중심으로 했다면, '치코' 커피 2종은 치커리를 사용해 일반 커피에 가까운 풍미를 구현하며 차별화를 꾀했다. 특히 '치코 마일드 라떼'는 기존 대체커피 시장에서는 보기 드문 분말 형태의 라떼 제품으로, 우유를 별도로 넣지 않고 물만 부어 간편하게 마실 수 있도록 개발했다. 또한 두 제품 모두 무카페인 제품으로 카페인에 민감한 소비자도 부담 없이 즐길 수 있다는 설명이다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com